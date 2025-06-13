NBA／格林看好溜馬擊敗雷霆奪冠 但要「球給席亞康」
溜馬隊總冠軍賽系列賽取得2：1領先，擁有4枚冠軍戒的勇士隊前鋒格林（Draymond Green）在節目上提到，只要溜馬做到一件事，就能擊敗雷霆隊奪下冠軍。
「我真的相信溜馬能贏下系列賽。」格林表示，「唯一的問題是，他們沒有給席亞康（Pascal Siakam）夠多球權，他是隊上唯一每次拿到球，都能自己創造出手空間的球員。」
格林進一步解釋，「席亞康持球能逼迫對方包夾防守，這樣才能讓進攻啟動，當我退一步去看這個系列賽時，真的很看好印第安納，我認為他們有機會贏，但不確定他們會不會真的做到。」
席亞康曾經在2019年作為暴龍隊主力奪冠，今年東區冠軍賽他場均攻下24.8分，三分球命中率達5成，攻守兩端皆有穩定發揮，榮獲東冠MVP。儘管總冠軍賽面臨防守更強的雷霆，席亞康進攻效率有所下滑，但目前場均18.3分仍是全隊最高。
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