快訊

印度航空重大空難逾260死 母公司塔塔集團：每人賠償344萬元

「綜藝大熱門」開播12年喊停 吳宗憲宣布捐出上億身家

公布了！ 高雄立委黃捷、許智傑罷免連署宣告失敗

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／曾警告湖人別放走卡盧索 魔術強森：他和KCP是最強單防者

聯合新聞網／ 綜合報導
凱威爾波普(左1)、卡盧索(中)。 美聯社
凱威爾波普(左1)、卡盧索(中)。 美聯社

名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）最近在節目上爆料，自己曾警告湖人隊失去「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）後，不能放走「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）。

魔術強森曾於2017至2019年擔任湖人總管，諷刺的是，湖人在2020年奪下冠軍。凱威爾波普是一名出色的防守型後衛，幫助湖人奪冠後，2021年7月30日成為交易籌碼被送往巫師隊，換回衛斯特布魯克 （Russell Westbrook）。卡盧索也在8月3日與公牛隊簽下4年3700萬美元合約，湖人一口氣失去2名防守悍將。

卡盧索去年休賽季被交易到雷霆隊，湖人今年季後賽首輪不敵灰狼隊；反觀卡盧索幫助雷霆淘汰灰狼，目前正在與溜馬隊爭奪總冠軍。

魔術強森在節目上回憶，「對湖人傷害最大的，就是失去凱威爾波普，現在我們看到卡盧索正在為雷霆效力，他當年和凱威爾波普是我們最強的單防球員。」

「我當時就告訴過他們，如果你留不住凱威爾波普，那至少得留下卡盧索，不能兩個都走，但他們卻把900萬美元合約霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker），沒給卡盧索，現在結果也擺在眼前了。」魔術強森說。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

卡盧索 NBA季後賽

相關新聞

NBA／破解雷霆防守拚溜馬首冠！哈利伯頓師學柯瑞10年精華

對於溜馬來說，率勇士奪下4座總冠軍的柯瑞（Stephen Curry）成了挑戰隊史首座總冠軍的一個很重要參考範本，特別是當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。 根據《運動畫刊》

NBA／曾警告湖人別放走卡盧索 魔術強森：他和KCP是最強單防者

名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）最近在節目上爆料，自己曾警告湖人隊失去「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）後，不能放走「禿曼巴」卡盧索（Alex C

NBA／對唐西奇體態管理說重話！魔術強森：這裡不是達拉斯

湖人隊唐西奇（Luka Doncic）的體態問題，一直是外界討論焦點，如今名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）在節目上說重話，認為身為超級球星不該讓體態成為問題。 儘管湖人得到唐西奇

NBA／格林看好溜馬擊敗雷霆奪冠 但要「球給席亞康」

溜馬隊總冠軍賽系列賽取得2：1領先，擁有4枚冠軍戒的勇士隊前鋒格林（Draymond Green）在節目上提到，只要溜馬做到一件事，就能擊敗雷霆隊奪下冠軍。 「我真的相信溜馬能贏下系列賽。」格林

NBA／傳杜蘭特傾向加入德州球隊 交易可能落在選秀會前

有關杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳言近期可說是炒得沸沸揚揚，近日根據鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）透露，杜蘭特的交易時間點可能會落在選秀會前夕。 就在今年賽

NBA／一路逆襲！溜馬2比1領先雷霆 饒舌天王慘賠百萬美元

雷霆在第3戰客場失利，系列賽再度陷入落後局面，這樣的結果也「連累」了饒舌天王Jay-Z。據報導，溜馬這場勝利直接讓Jay-Z慘賠100萬美元（約2960萬台幣）。 今年總冠軍賽上演了聯盟有史以來

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。