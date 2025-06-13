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NBA／曾警告湖人別放走卡盧索 魔術強森：他和KCP是最強單防者
名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）最近在節目上爆料，自己曾警告湖人隊失去「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）後，不能放走「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）。
魔術強森曾於2017至2019年擔任湖人總管，諷刺的是，湖人在2020年奪下冠軍。凱威爾波普是一名出色的防守型後衛，幫助湖人奪冠後，2021年7月30日成為交易籌碼被送往巫師隊，換回衛斯特布魯克 （Russell Westbrook）。卡盧索也在8月3日與公牛隊簽下4年3700萬美元合約，湖人一口氣失去2名防守悍將。
卡盧索去年休賽季被交易到雷霆隊，湖人今年季後賽首輪不敵灰狼隊；反觀卡盧索幫助雷霆淘汰灰狼，目前正在與溜馬隊爭奪總冠軍。
魔術強森在節目上回憶，「對湖人傷害最大的，就是失去凱威爾波普，現在我們看到卡盧索正在為雷霆效力，他當年和凱威爾波普是我們最強的單防球員。」
「我當時就告訴過他們，如果你留不住凱威爾波普，那至少得留下卡盧索，不能兩個都走，但他們卻把900萬美元合約霍頓-塔克（Talen Horton-Tucker），沒給卡盧索，現在結果也擺在眼前了。」魔術強森說。
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