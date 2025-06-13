NBA／傳杜蘭特傾向加入德州球隊 交易可能落在選秀會前

有關杜蘭特（Kevin Durant）的交易傳言近期可說是炒得沸沸揚揚，近日根據鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）透露，杜蘭特的交易時間點可能會落在選秀會前夕。

就在今年賽季無緣季後賽之後，鳳凰城的「三巨頭」組合被認為已徹底失敗。球隊高層也開始積極尋求重組，其中最有可能的第一步就是送走杜蘭特。而根據甘巴德羅的報導，這筆交易可能比外界預期得還要更早完成。

甘巴德羅指出，因為交易內容預計會包含選秀權補償，因此球隊有意在6月25日選秀會舉辦前搞定相關協議。

杜蘭特正進入合約最後一年，年薪為5470萬美元。雖然目前他的下一站尚未確定，但最新消息顯示，他傾向前往德州發展，包括休士頓火箭或聖安東尼奧馬刺皆在潛藏名單中。其中若火箭想網羅這位兩屆總冠軍球星，預計將得拿出年輕主力格林（Jalen Green）與史密斯（Jabari Smith Jr.）作為交易籌碼。

根據目前雙方合約總額評估，格林與史密斯的薪資合計約1.46億美元，足以清出薪資空間容納杜蘭特進入火箭陣容。若交易成真，也將代表火箭願意犧牲重建核心，換取即戰力，力拚重返季後賽甚至爭冠舞台。

在杜蘭特即將邁入職業生涯第18季的情況下，這筆交易可能成為他最後一搏的冠軍機會，同時也勢必將撼動整個聯盟的戰力版圖。