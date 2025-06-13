NBA／對唐西奇體態管理說重話！魔術強森：這裡不是達拉斯

湖人隊唐西奇（Luka Doncic）的體態問題，一直是外界討論焦點，如今名人堂球星魔術強森（Magic Johnson）在節目上說重話，認為身為超級球星不該讓體態成為問題。

儘管湖人得到唐西奇後爬升至西區第3，但季後賽首輪就被灰狼隊以4：1淘汰。魔術強森在節目《First Take》上談到唐西奇，他嘆了一口氣後說，「唐西奇要明白這裡不是達拉斯，布萊恩（Kobe Bryant）是帶領我們的超巨，歐尼爾（Shaquille O'Neal）帶我們奪冠，詹姆斯（LeBron James）也是。」

魔術強森認為唐西奇缺少領導力，「不應該還要我們提醒你保持體能，身為超級球星，這是你自己該意識到的。這會是湖人非常關鍵的一季，休賽季也一樣重要，必須變得更好，並以總冠軍為目標，總冠軍賽會告訴你休賽季該做哪些調整。」

儘管體重備受質疑，唐西奇上季出賽50場，仍繳出平均28.2分8.2籃板7.7助攻的豪華數據。值得一提的是，唐西奇日前在公開場合現身時，能明顯發現瘦身有成，身材看起來更加精實。