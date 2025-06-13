NBA／一路逆襲！溜馬2比1領先雷霆 饒舌天王慘賠百萬美元

雷霆在第3戰客場失利，系列賽再度陷入落後局面，這樣的結果也「連累」了饒舌天王Jay-Z。據報導，溜馬這場勝利直接讓Jay-Z慘賠100萬美元（約2960萬台幣）。

今年總冠軍賽上演了聯盟有史以來首次出現的對戰組合，多數專家或外界預測都認為例行賽搶下68勝的雷霆將佔據絕對優勢，Jay-Z更透過運動博弈平台「Fanatics Sportsbook」押注雷霆能夠在「5場內」解決溜馬奪冠。

當時Jay-Z是下注100萬美元，賠率為+230，意味著如果雷霆5場內買單，他將可以拿到330萬美元，等於淨賺230萬美元。但隨著雷霆第3戰落敗，Jay-Z這100萬美元也付諸流水

《Yahoo Sports》記者法克斯（Ben Fawkes）後續確認此消息，強調該筆賭注已正式失效，也引發網友熱議。有網友就嘲諷道，「這種賭法完全是外行人才會下的注。」

不過，對於身價達25億美元的Jay-Z來說，這次損失百萬美元，也只是「九牛一毛」而已。更值得一提的是，他本身就是Fanatics品牌在Ocean Casino Resort體育博弈事業的共同擁有者，某種程度上這筆賭注仍算是「左手換右手」。