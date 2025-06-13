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NBA／塞爾蒂克欲重整陣容降薪資 有信心送走兩大先發戰將

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克可能選擇處理波爾辛吉斯(左)與哈勒戴的薪資。圖截自X
塞爾蒂克可能選擇處理波爾辛吉斯(左)與哈勒戴的薪資。圖截自X

衛冕失利的波士頓塞爾蒂克接下來將面臨陣容重整問題，如今他們正積極尋求在休賽季期間降低團隊薪資，其中中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與控衛哈勒戴（Jrue Holiday）一如預期成為潛在的交易對象。

雖然部分聯盟觀察人士推測，塞爾蒂克可能需要附帶選秀籤作為誘因才能處理這些高額合約，不過根據《Bleacher Report》記者費雪（Jake Fischer）報導，塞爾蒂克內部對於「能在削減薪資的同時換回正向資產」仍具備信心。

與其急於清理薪資空間，塞爾蒂克更傾向採取審慎漸進的方式調整陣容。報導指出，球隊可能考慮優先交易走年薪達3070萬美元的波爾辛吉斯，接著在2026年2月交易截止日前再進行額外的減薪操作。

波爾辛吉斯在2023年透過交易加入绿衫軍，後續雙方簽下2年6000萬美元的合約，2025-26年賽季將適合約最後一年。

費雪指出，除了核心雙星泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）外，塞爾蒂克願意傾聽任何球員的交易報價。至於排在第二層級的「幾近非賣品」則包含普里查德（Payton Pritchard）與懷特（Derrick White）。

普里查德才剛奪下年度最佳第六人，身價水漲船高，預期下季將獲得更多上場時間；而懷特則在攻守兩端扮演不可或缺的角色，有消息指出，除非有球隊提出類似尼克隊為布里吉斯（Mikal Bridges）所支付的重磅包裹，否則塞爾蒂克並不考慮送走他。

儘管早有預期塞爾蒂克會在今夏進行降薪操作，但泰托姆近期遭遇阿基里斯腱傷勢，恐將缺席整個2025-26年賽季，這也可能迫使球隊加快腳步，在短期內重整陣容，以便在泰托姆回歸時能夠重新找回衝擊總冠軍的競爭力。

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