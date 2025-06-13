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NBA／破解雷霆防守拚溜馬首冠！哈利伯頓師學柯瑞10年精華
對於溜馬來說，率勇士奪下4座總冠軍的柯瑞（Stephen Curry）成了挑戰隊史首座總冠軍的一個很重要參考範本，特別是當家少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）。
根據《運動畫刊》記者曼尼克斯（Chris Mannix）報導，哈利伯頓在總冠軍賽前兩戰面對雷霆高強度防守後，特別透過私人訓練師漢倫（Drew Hanlen）整理的一段柯瑞（Stephen Curry）這10年來在季後賽進攻精華影片進行觀摩學習。
「哈利伯頓打開筆電觀看那段影片，是為了對抗雷霆一波又一波的防守。從聖安東尼奧到休士頓，從克里夫蘭到波士頓，柯瑞如何在季後賽引燃全場、甩開防守者，這些都成為哈利伯頓的重要參考。」曼尼克斯在報導中提及。
哈利伯頓在第三戰繳出22分11助攻9籃板的準大三元表現，幫助溜馬在系列賽再度取得領先。雖然他不像柯瑞那樣的進攻爆發力，但憑藉優異的傳球視野和節奏掌控，哈利伯頓依舊是溜馬進攻中最具威脅性的球員，。
哈利伯頓坦言自己有注意到外界的批評聲音，「我們家有時會開著ESPN，當然會聽到那些話。」但他強調重點在於「了解自己在哪些地方可以變得更好，才是最重要的事」，並持續與總教練卡萊爾（Rick Carlisle）、訓練師漢倫討論改進方向。
統計顯示，當哈利伯頓單場至少拿下20分10助攻時，溜馬戰績是20勝1敗。
「表現總會有起伏，你不會每一場比賽都手感火燙，也不可能場場瘋狂出手，」哈利伯頓說，「重點是必須找到兩者之間的平衡點。而經驗，就是我學習的最大養分。」
現在，溜馬距離創造歷史僅差兩勝，而哈利伯頓也不再在意外界的聲音：「我們現在就在NBA總冠軍賽的舞台上，距離冠軍只差兩場勝利。我們只需要埋頭苦幹堅持下去，繼續前進。」
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