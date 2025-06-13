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NBA／勇士巴特勒投資觸角伸入足球！加入英超水晶宮收購團隊

聯合新聞網／ 綜合報導
巴西足球巨星內馬爾(左)與勇士隊球星巴特勒(右)是好友。
巴西足球巨星內馬爾(左)與勇士隊球星巴特勒(右)是好友。

勇士隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）不只創立大臉咖啡（Big Face Coffee），如今投資觸角還伸入職業足球，傳出他加入英超水晶宮足球俱樂部的收購團隊。

據《The Athletic》記者伍斯南（Matt Woosnam）報導，巴特勒是由多位體育與娛樂界高層組成的投資團隊成員之一，該團隊預計將出價超過2億美元，收購英超水晶宮足球俱樂部母公司「Eagle Football」所持有的43%股權。

值得一提的是，獨行俠隊主帥基德（Jason Kidd）原本也是該團隊成員，但他今年4月轉投英超艾佛頓足球俱樂部的股東團隊。

巴特勒對足球相當熱愛，經常在社群分享足球相關事物，曾現場觀看世界各地多場足球賽事，與巴西足球巨星內馬爾（Neymar）有深厚的交情。今年2月被交易至勇士隊後，巴特勒選擇10號球衣，致敬最敬仰的幾位足球巨星，包含梅西（Lionel Messi）、內馬爾和小羅納度（Ronaldinho Gaucho）。

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英超 內馬爾 Jimmy Butler

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