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NBA／攻守承受溜馬巨大壓迫 SGA：疲勞不是輸球藉口

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大面臨溜馬的攻防壓力。 路透社
亞歷山大面臨溜馬的攻防壓力。 路透社

雷霆在總冠軍賽第3戰敗給溜馬，系列賽再度陷入落後局面，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第四節僅僅出手3次，得到3分0助攻，疲軟表現成了比賽勝負關鍵；面對外界質疑是否「體力不濟」，這位新科年度MVP雖未明言承認，但也堅定表示「不能拿疲勞當藉口」。

「你只能咬牙苦撐，」亞歷山大表示，「這個賽季最多也只剩4場比賽了，這是你整個賽季、整個夏天努力的目標。對我來說，無論再怎麼疲憊都要撐下去，全力爭取勝利。」

亞歷山大此戰僅得24分4助攻，卻出現多達6次失誤，是他季後賽生涯單場最多，整個第四節幾乎被溜馬徹底壓制，也讓雷霆最終無以為繼。

溜馬後衛奈哈德（Andrew Nembhard）認為這就是全隊投入防守的重要性，整場比賽都要努力讓亞歷山大打得艱難。「我們只是要持續讓他打得難受，讓他每一次出手都很艱難，這是全隊共同的任務，大家必須在防守端保持聯繫，才能完成任務。」

根據數據追蹤第3戰的防守情況，溜馬平均在離籃框約65.5英尺（約20公尺）就開始貼身壓迫亞歷山大，這是他生涯包含季後賽在內首次遭遇如此遠距離的防守壓力。

此外，亞歷山大全場僅親自運球過半場23次，是他本次季後賽第2少的一戰；而在進入半場陣地戰後，他遭到溜馬「包夾」次數達12次，同樣創下生涯季後賽新高。

不只是進攻舉步維艱，亞歷山大在防守端也沒能輕鬆過關。數據顯示，他是第3戰中防守出手次數最多的球員，達到22次，同樣創下他個人季後賽單場新高。換言之，他在攻守兩端都承受極大壓力。

然而面對這樣的困局和他在第四節的體能狀況，亞歷山大仍否認疲勞是輸球主因。

「我不太確定，但我不認為是這個問題。這是一場很硬的比賽，但我們整季也遇過很多次類似這樣的對戰。有時我在關鍵時刻表現很好，有時也會打不好，但我不認為這次有什麼特別，這些我都見過了。」亞歷山大說。

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