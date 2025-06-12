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哈利伯頓拚準大三元 溜馬再領先雷霆

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
溜馬隊馬瑟倫（後）扮演板凳奇兵，助隊在第三戰告捷。（法新社）
溜馬隊馬瑟倫（後）扮演板凳奇兵，助隊在第三戰告捷。（法新社）

ＮＢＡ總冠軍賽第三戰昨天在溜馬隊主場點燃戰火，儘管來訪的雷霆隊首節打出強勢開局，但溜馬不僅一哥哈利伯頓攻下廿二分、十一助攻、九籃板，馬瑟倫還化身板凳暴徒猛轟廿七分，幫助溜馬以一一六比一○七勝出，系列賽取得二比一領先。

溜馬與雷霆在總冠軍賽前兩戰打完戰成平手後，昨天兩隊移師到溜馬主場再戰，溜馬一哥哈利伯頓雖然在日前傳出腳傷，但昨天他帶傷上陣繳出「準大三元」成績單，成為聯盟史上第五位在總冠軍賽拿下至少廿分、十助攻，但卻零次罰球的球員。

除了哈利伯頓持續「魔術」般表演外，溜馬板凳球員更扮演贏球關鍵，馬瑟倫攻下廿七分，麥克康奈爾則成為史上首位在總冠軍賽繳出五助攻、五抄截的板凳球員，兩人帶領溜馬在板凳得分上以四十九比十八大幅領先，成為取勝關鍵。

談到靠著先發與替補球員攜手拿下勝利，溜馬總教練卡萊爾說：「我們就是這樣一支球隊，需要每個人都跳出來，我們不會總是由同樣的球員來得分，而是必須靠著團隊的輪流發揮來贏比賽。」

對於馬瑟倫和麥克康奈爾的優異表現，哈利伯頓也說：「這就是總冠軍賽，也是籃球的偉大之處，當你擁有一支如此有陣容深度的球隊時，你就有可能擊敗任何人。」

至於雷霆昨天雖然亞歷山大、威廉斯、霍姆葛倫得分皆在廿分以上，但團隊卻發生十七次失誤，亞歷山大六次失誤更創下個人季後賽新高，他說：「溜馬今晚的表現是更具侵略性的一方，首先必須從我開始做出回應，如果想要在客場擊敗這樣一支球隊，你只能比他們更有侵略性。」

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