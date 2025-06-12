NBA／總冠軍賽G3成溜馬奇兵 馬瑟倫：去年受傷仍學到很多

溜馬隊22歲小將馬瑟倫（Bennedict Mathurin）今年季後賽未獲重用，不過他在總冠軍賽G3大爆發，出賽22分鐘就轟下全場最高的27分，幫助溜馬以116：107贏球，系列賽取得2：1領先優勢。

今天賽前馬瑟倫季後賽場均只打16.4分鐘，攻下10.3分，如今馬瑟倫扮演奇兵，成為致勝功臣。他成為繼馬刺隊吉諾布里（Manu Ginobili）和獨行俠隊泰瑞（Jason Terry）後，近25年來第三位在總冠軍賽拿下25分以上的板凳球員。

「就是隨時做好準備。」馬瑟倫賽後受訪時說，「只要輪到我上場，就要做對的事，盡全力幫球隊贏球，這就是我的心態。」

馬瑟倫在2022年選秀第6順位被溜馬選中，去年3月因傷賽季報銷無法打季後賽，溜馬仍走到東區冠軍賽才不敵塞爾蒂克隊。馬瑟倫今年迎來季後賽上場初體驗，他表示，「雖然我去年受傷無法上場，仍學到很多。就算只能坐在板凳上，旁邊還是有教練帶我看比賽、分析局勢。雖然是遺憾的狀況，但也很幸運能從中學習，為今年做好準備。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）透露，馬瑟倫在訓練室放一本倒數日曆，「他每天都會撕下來一張。他每天倒數，希望能在8月獲得出賽許可，9月跟上訓練營開始跟大家訓練，從一開始，眼神就是鎖定季後賽舞台。他為了這個時刻做足準備，今晚他絕對是比賽的關鍵人物之一。」