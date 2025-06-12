NBA／透納關鍵時刻覺醒連賞雷霆長人火鍋 溜馬主帥：他生病了

溜馬隊中鋒透納（Myles Turner）本場狀態不佳，但關鍵時刻連賞雷霆長人霍姆格倫（Chet Holmgren）2記麻辣鍋，溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）賽後受訪時提到，透納生病了。

霍姆格倫首節就狂轟13分，三節打完拿下18分7籃板；反觀透納10投2中，7分1籃板，表現完全被輾壓。

不過透納末節脫胎換骨，關鍵時刻霍姆格倫外線出手，透納賞一記麻辣鍋。霍姆格倫搶回球權後持球切入，透納買一送一再送出火鍋。

透納全場只拿到9分2籃板，但總共送出5次火鍋。透納賽後未受訪，卡萊爾透露他身體不適，「他明天可能不會隨隊，這幾天一直感覺不好，呼吸狀況也受影響，他自己不會講，但我覺得有必要提一下，現在其實是硬撐在上場。」