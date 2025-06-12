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NBA／用八村壘換維金斯？湖人記者：我喜歡這交易提案

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人隨隊記者被問到維金斯與八村壘交易的假設，他認為維金斯確實是個好人選。 法新社
湖人隨隊記者被問到維金斯與八村壘交易的假設，他認為維金斯確實是個好人選。 法新社

湖人隊脫離季後賽戰線後，休賽季將進行陣容補強，熱火隊前鋒維金斯（Andrew Wiggins）被視為對象之一。由於熱火隊可能邁入重建期，年滿30歲的維金斯被視為可交易的人選。

湖人雖在季後賽首輪就不敵灰狼隊出局，但總管佩林卡（Rob Pelinka）已表態會進行補強，而維金斯2022年曾在總冠軍賽舞台有亮眼發揮，幫助勇士隊奪下冠軍，是一名經驗豐富的中生代球員。

湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）被問到假設用八村壘交易維金斯時，他表態支持，「我喜歡這筆交易，我知道維金斯一直是Twitter上的熱門人選，現實中，他確實能滿足湖人很多需求。」

八村壘已是湖人重要戰力，依照總教練瑞迪克的說法，湖人可能不會貿然將其擺上交易桌。 路透
八村壘已是湖人重要戰力，依照總教練瑞迪克的說法，湖人可能不會貿然將其擺上交易桌。 路透

從數據來看，維金斯生涯場均得分18.5分，高於八村壘的12.8分，但後者年僅27歲，可能較符合熱火的年輕化方向。

儘管維金斯整體表現優於八村壘，但後者在已成為湖人穩定的輪替戰力。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）曾盛讚八村壘是「攻防兩端的重要齒輪」。瑞迪克強調，八村在教練團安排的角色中表現出色，並展現願意成長的態度，控球與防守端仍有明顯進步空間。

儘管維金斯看似是值得湖人考慮的交易對象，但目前湖人最大的補強需求是中鋒。因此湖人尚未找到中鋒或無法用八村壘換來中鋒前，絕不可貿然行動。

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