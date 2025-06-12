NBA／破雷霆隊史但末節只拿3分 亞歷山大：溜馬防守有侵略性

總冠軍賽G3雷霆隊3節打完還領先5分，但MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）末節3投1中只拿下3分，雷霆慘遭翻盤，以107：116輸球，亞歷山大賽後點出對手防守厲害之處。

亞歷山大全場20投9中，罰球6中5，拿下24分8籃板，發生6次失誤創個人季後賽新高，決勝節更是完全熄火只進帳3分。不過他單一季後賽累積572分，超越2012年杜蘭特（Kevin Durant）締造的570分隊史紀錄。

亞歷山大末節完全隱身，只拿3分且沒有助攻，他受訪時談到溜馬防守，「他們打得很有侵略性，縮很裡面，包夾很快。感覺每次他們得分後，我們就要面對已經設好陣型的防守，這樣總是比較難突破。」

「我們必須更有侵略性。」亞歷山大說，「如果我們在擋拆發起點更強勢，擋更紮實，就能創造更好的角度，這種比賽往往取決於誰先出擊。」