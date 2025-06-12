聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／破雷霆隊史但末節只拿3分 亞歷山大：溜馬防守有侵略性
總冠軍賽G3雷霆隊3節打完還領先5分，但MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）末節3投1中只拿下3分，雷霆慘遭翻盤，以107：116輸球，亞歷山大賽後點出對手防守厲害之處。
亞歷山大全場20投9中，罰球6中5，拿下24分8籃板，發生6次失誤創個人季後賽新高，決勝節更是完全熄火只進帳3分。不過他單一季後賽累積572分，超越2012年杜蘭特（Kevin Durant）締造的570分隊史紀錄。
亞歷山大末節完全隱身，只拿3分且沒有助攻，他受訪時談到溜馬防守，「他們打得很有侵略性，縮很裡面，包夾很快。感覺每次他們得分後，我們就要面對已經設好陣型的防守，這樣總是比較難突破。」
「我們必須更有侵略性。」亞歷山大說，「如果我們在擋拆發起點更強勢，擋更紮實，就能創造更好的角度，這種比賽往往取決於誰先出擊。」
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言