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NBA／自3月起就打止痛針上場 綠衫軍布朗完成右膝手術

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗今日進行右膝手術，知情人士爆料，布朗自3月起就打止痛針上場。 法新社
布朗今日進行右膝手術，知情人士爆料，布朗自3月起就打止痛針上場。 法新社

據ESPN報導，塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）本周三接受右膝關節鏡手術，球團表示，他預計新賽季訓練營開始時，能「毫無顧忌」上場比賽，布朗進行的是一項微創手術，主要是清理右膝內部。

布朗例行賽快結束時，右膝半月板部分撕裂仍堅持上場，他帶傷出戰例行賽最後一個月與整個季後賽。知情人士指出，布朗自3月起便開始接受膝蓋止痛注射來應對傷勢。

布朗曾4度入選全明星並奪下2024年NBA總冠軍賽MVP，本季場均貢獻22.2分5.8籃板4.5助攻，這是他在NBA的第9個賽季。隨著搭檔泰托姆（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂預計將缺席下賽季大部分時間，布朗下季在球隊中的角色更加關鍵。

布朗在2025-26賽季薪資為5300萬美元，這是他5年總值3.04億美元合約的第2年，該合約於2023年7月簽訂時，曾是NBA史上最高薪合約。

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塞爾蒂克 Jaylen Brown

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