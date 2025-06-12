NBA／溜馬哈利伯頓總冠軍賽前3戰0罰球 雷霆SGA已有26罰

溜馬隊當家控衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天貢獻22分11助攻9籃板，幫助溜馬以116：107擊敗雷霆隊，系列賽取得2：1領先。值得一提的是，哈利伯頓今年總冠軍賽前3戰一次罰球機會都沒有。

哈利伯頓是聯盟史上第5位，總冠軍賽單場20分10助攻0罰球的球員，也是史上第4位在26歲前就在總冠軍賽拿下20分、10助攻、8籃板的球員。

哈利伯頓前3戰完全沒有罰球機會；反觀雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）前3戰獲得26罰球機會，場均8.7次。

溜馬主帥卡萊爾（Rick Carlisle）賽後受訪時稱讚哈利伯頓，「每場都會遇到不同防守方式和不同等級防守者，整場狀況不斷變化，他今天的比賽態度完全正確，找到空間和侵略性的平衡，知道什麼時候該出手，什麼時候讓隊友加入，他真的打得很好。」