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NBA／0罰球仍拿22分、11助攻 哈利伯頓：我不在乎批評

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
哈利伯頓在帶傷上陣的情況下繳出22分、11助攻、9籃板的準大三元成績！ 路透
哈利伯頓在帶傷上陣的情況下繳出22分、11助攻、9籃板的準大三元成績！ 路透

溜馬今天在與雷霆的總冠軍賽第三戰，球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在帶傷上陣的情況下繳出22分、11助攻、9籃板的準大三元成績，並成為史上第五位在總冠軍賽拿下至少20分、10助攻但卻是0罰球的球員，賽後哈利伯頓也直言，自己不會在乎那些批評他的聲音，現在他們距離總冠軍只差最後2勝。

儘管今年季中一度在球員匿名票選中被選為是聯盟最過譽的球員，甚至被認為身為球隊頭牌球星但得分卻不夠高，但哈利伯頓今年季後賽重新擦亮自己溜馬一哥的招牌，頻頻在關鍵時刻投進致勝球，今天又在總冠軍賽第三戰繳出準大三元成績，且全場0次罰球還能有22分和11助攻進帳，被認為是完全不靠哨聲的「真材實料」。

而哈利伯頓也成為史上第4位在26歲前就在總冠軍賽拿下20分、10助攻、8籃板的球員，前三位達成此紀錄的分別為魔術強森（Magic Johnson）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）和唐西奇（Luka Doncic）。

談到幫助溜馬拿下暌違25年的總冠軍賽主場勝利，哈利伯頓賽後直言心情相當激動，畢竟前一次溜馬打進總冠軍賽時自己才3個月大，如今再度帶領溜馬進軍冠軍賽並在主場取勝，日前那些負面聲音他也已經都不在意，「說實話，我一點都不在那些批評的聲音，現在我們已經打入總冠軍賽，而且距離冠軍只差兩勝了。」

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NBA季後賽

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