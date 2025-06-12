NBA／溜馬勝利女神是她！WNBA巨星克拉克觀戰8勝0敗

NBA總冠軍賽G3來到溜馬隊主場，溜馬靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）準大三元和板凳軍團發威，終場以116：107力克雷霆隊，系列賽以2：1領先。值得一提的是，WNBA超級巨星克拉克（Caitlin Clark）再度現場觀戰。

克拉克效力同城的印第安納狂熱隊，她今天與隊友波士頓（Aliyah Boston）和霍華德（Natasha Howard）在場邊觀戰，成為球迷關注焦點，因為克拉克有帶來贏球的好運。

果不其然溜馬又拿下勝利，今年季後賽有克拉克在場的比賽，溜馬豪取8勝0敗戰績，堪稱勝利女神。

克拉克為WNBA帶來前所未有的關注度，不過她美國時間5月24日因左腿四頭肌拉傷缺陣至今，根據《今日美國》報導，WNBA全美轉播賽事收視人數因此下降55%。

有克拉克上場時，狂熱隊的電視轉播平均能吸引181萬觀眾觀看，沒有她時剩下84.7萬人，收視率減少53%，這些數字足以顯示克拉克的影響力。