快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

NBA／溜馬勝利女神是她！WNBA巨星克拉克觀戰8勝0敗

聯合新聞網／ 綜合報導
克拉克(中)。 路透
克拉克(中)。 路透

NBA總冠軍賽G3來到溜馬隊主場，溜馬靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）準大三元和板凳軍團發威，終場以116：107力克雷霆隊，系列賽以2：1領先。值得一提的是，WNBA超級巨星克拉克（Caitlin Clark）再度現場觀戰。

克拉克效力同城的印第安納狂熱隊，她今天與隊友波士頓（Aliyah Boston）和霍華德（Natasha Howard）在場邊觀戰，成為球迷關注焦點，因為克拉克有帶來贏球的好運。

果不其然溜馬又拿下勝利，今年季後賽有克拉克在場的比賽，溜馬豪取8勝0敗戰績，堪稱勝利女神。

克拉克為WNBA帶來前所未有的關注度，不過她美國時間5月24日因左腿四頭肌拉傷缺陣至今，根據《今日美國》報導，WNBA全美轉播賽事收視人數因此下降55%。

有克拉克上場時，狂熱隊的電視轉播平均能吸引181萬觀眾觀看，沒有她時剩下84.7萬人，收視率減少53%，這些數字足以顯示克拉克的影響力。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

雷霆 溜馬 NBA季後賽

相關新聞

NBA／馬瑟倫扮板凳暴徒 溜馬G3擊退雷霆總冠軍賽2-1領先

NBA總冠軍賽第三戰今天在溜馬隊主場舉行，兩隊也在今天展開一場激烈拉鋸戰，身為地主的溜馬今天不僅球隊一哥哈利伯頓（Tyr...

NBA／扮演溜馬催化劑 馬瑟倫攜手麥克康奈爾創替補紀錄

NBA總冠軍賽第三戰今天在溜馬隊主場舉行，在激烈的拉鋸戰中，溜馬靠著板凳球員合力貢獻49分，以板凳得分49：18的差距，...

NBA／溜馬勝利女神是她！WNBA巨星克拉克觀戰8勝0敗

NBA總冠軍賽G3來到溜馬隊主場，溜馬靠著哈利伯頓（Tyrese Haliburton）準大三元和板凳軍團發威，終場以116：107力克雷霆隊，系列賽以2：1領先。值得一提的是，WNBA超級巨星克拉克

NBA／好聚好散！ 太陽與杜蘭特團隊多次會面討論交易案

今年休賽季重新布局的太陽隊，在今天傳出已經與陣中明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）的團隊針對交易案進行多次會面和...

NBA季後賽開打中！2025十大人氣球隊揭曉

NBA季後賽開打，除了傳統勁旅湖人、塞爾提克、勇士...帶你一次看懂球迷最挺誰、討論熱點在哪！

NBA／除了泰托姆都能賣！塞爾蒂克聽取布朗與懷特交易報價

塞爾蒂克隊休賽季可能面臨陣容重整，ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到，綠衫軍願意聽取球星布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）的交易報價。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。