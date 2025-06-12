NBA／扮演溜馬催化劑 馬瑟倫攜手麥克康奈爾創替補紀錄

NBA總冠軍賽第三戰今天在溜馬隊主場舉行，在激烈的拉鋸戰中，溜馬靠著板凳球員合力貢獻49分，以板凳得分49：18的差距，最終以9分差擊敗雷霆隊，其中替補上陣攻下27分的馬瑟倫（Bennedict Mathurin），更是成為聯盟近25年來第三位在總冠軍賽攻下25分以上的板凳球員。

溜馬與雷霆今年在總冠軍賽碰頭，兩隊不僅先發球員的高張力對決獲得好評，板凳球員的表現更是成為系列賽決定勝負的一大關鍵，在總冠軍賽前兩戰中，板凳得分較高的球隊最終都順利拿下勝利，而今天的第三戰也照著相同劇本定勝負。

回到主場出賽的溜馬，今天在第二節先是由馬瑟倫挺身而出，在該節前6分鐘多個人就爆量拿下14分，幫助首節打完一度落後的溜馬逆轉戰局，在下半場雷霆反超比數後，他又在第四節初挺身而出領軍逆轉，最終攻下全隊最高的27分，也幫助溜馬取得總冠軍賽2：1領先。

馬瑟倫也成為繼馬刺隊吉諾布里（Manu Ginobili）和獨行俠隊泰瑞（Jason Terry）後，近25年來第三位在總冠軍賽拿下25分以上的板凳球員，而前兩者都是聯盟最佳第六人的獲獎人。

麥克康奈爾(左)。 美聯社

除了馬瑟倫外，麥克康奈爾（T.J. McConnell）今天也從替補出發貢獻10分、5籃板、5助攻，成為聯盟史上首位在總冠軍賽繳出單場5助攻、5抄截的板凳球員，兩人也成為今天溜馬贏球的關鍵角色。

談到馬瑟倫今天的火燙手感以及麥克康奈爾在攻守兩端的亮眼演出，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）賽後說：「馬瑟倫在每個系列賽幾乎都有一場這樣出色的表現，他真的非常有天賦，他們兩人無疑就是溜馬的催化劑，必須對他們表達敬意。」