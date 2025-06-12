NBA／除了泰托姆都能賣！塞爾蒂克聽取布朗與懷特交易報價
塞爾蒂克隊休賽季可能面臨陣容重整，ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到，綠衫軍願意聽取球星布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）的交易報價。
塞爾蒂克季後賽第二輪不敵尼克隊，不只衛冕失敗，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）還可能因傷缺席下賽季。目前球團薪資加上奢侈稅恐突破5億美元，因此可能透過交易主力球員，舒緩薪資壓力。
查拉尼亞指出，塞爾蒂克原先試探哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與豪瑟（Sam Hauser）的交易行情，但現在已擴大至布朗與懷特。
「現在有球隊出高價主動詢問布朗和懷特嗎？100%有。」查拉尼亞表示，「就我所知，塞爾蒂不想交易他們，但如果出現極具吸引力的報價，他們勢必會認真考慮，原本考慮的3名球員會收到報價，布朗與懷特也很可能在選秀與自由市場前被詢問，球隊會從價值的角度，審慎評估每個選項。」
當被問到是否除了泰托姆，其他球員都可能被交易，查拉尼亞說：「基本上是。」
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