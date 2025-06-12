快訊

小朋友不要學！Switch 2卡帶苦味劑 實測「連舔8日」慘烈結果出爐

熱帶低壓恐穿台過！挾風雨威脅 氣象署曝成颱機率

校園濺血！台中私校爆學生「不服管教」 埋伏廁所亂棒痛毆老師

NBA／除了泰托姆都能賣！塞爾蒂克聽取布朗與懷特交易報價

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆(左)、布朗(中)、懷特(右)。 美聯社
泰托姆(左)、布朗(中)、懷特(右)。 美聯社

塞爾蒂克隊休賽季可能面臨陣容重整，ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到，綠衫軍願意聽取球星布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）的交易報價。

塞爾蒂克季後賽第二輪不敵尼克隊，不只衛冕失敗，當家球星泰托姆（Jayson Tatum）還可能因傷缺席下賽季。目前球團薪資加上奢侈稅恐突破5億美元，因此可能透過交易主力球員，舒緩薪資壓力。

查拉尼亞指出，塞爾蒂克原先試探哈勒戴（Jrue Holiday）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與豪瑟（Sam Hauser）的交易行情，但現在已擴大至布朗與懷特。

「現在有球隊出高價主動詢問布朗和懷特嗎？100%有。」查拉尼亞表示，「就我所知，塞爾蒂不想交易他們，但如果出現極具吸引力的報價，他們勢必會認真考慮，原本考慮的3名球員會收到報價，布朗與懷特也很可能在選秀與自由市場前被詢問，球隊會從價值的角度，審慎評估每個選項。」

當被問到是否除了泰托姆，其他球員都可能被交易，查拉尼亞說：「基本上是。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

塞爾蒂克 Jayson Tatum Jaylen Brown

相關新聞

NBA／馬瑟倫扮板凳暴徒 溜馬退雷霆奪暌違25年主場冠軍賽勝利

NBA總冠軍賽第三戰今天在溜馬隊主場舉行，兩隊也在今天展開一場激烈拉鋸戰，身為地主的溜馬今天不僅球隊一哥哈利伯頓（Tyr...

NBA／尼克葫蘆賣甚麼藥？5支球隊拒絕讓現役主帥面試

尼克隊前總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）帶隊暌違25年重返東區冠軍賽，不敵溜馬隊後遭開除。如今尼克球團積極尋找新主帥，竟是想挖角別隊現役主帥，已有5支球隊拒絕尼克面試請求。 據ESPN

NBA／除了泰托姆都能賣！塞爾蒂克聽取布朗與懷特交易報價

塞爾蒂克隊休賽季可能面臨陣容重整，ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到，綠衫軍願意聽取球星布朗（Jaylen Brown）與懷特（Derrick White）的交易報價。

NBA／好聚好散！ 太陽與杜蘭特團隊多次會面討論交易案

今年休賽季重新布局的太陽隊，在今天傳出已經與陣中明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）的團隊針對交易案進行多次會面和...

NBA／「表弟」卡森斯轉戰波多黎各大暴走 將整季禁賽加罰款

前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）離開NBA後輾轉在台灣、蒙古等國的聯賽後，來到了波多黎各開啟新生涯，沒想到他在昨天的比賽中大暴走，差點與球迷上演全武行，而今天波多黎各籃球

NBA／唐斯遭貼「娘娘腔」標籤 厄文直播槓上酸民相挺老朋友

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）在最近的直播中聊到他的新澤西同鄉，同時也是他的老朋友，尼克隊中鋒「KAT」唐斯（Ｋarl-Anthony Towns）。由於唐斯在季後賽中持續遭到網路酸民的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。