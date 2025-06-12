NBA／尼克葫蘆賣甚麼藥？5支球隊拒絕讓現役主帥面試

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）在最近的直播中聊到他的新澤西同鄉，同時也是他的老朋友，尼克隊中鋒「KAT」唐斯（Ｋarl-Anthony Towns）。由於唐斯在季後賽中持續遭到網路酸民的

2025-06-11 16:29