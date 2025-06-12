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NBA／尼克葫蘆賣甚麼藥？5支球隊拒絕讓現役主帥面試
尼克隊前總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）帶隊暌違25年重返東區冠軍賽，不敵溜馬隊後遭開除。如今尼克球團積極尋找新主帥，竟是想挖角別隊現役主帥，已有5支球隊拒絕尼克面試請求。
據ESPN報導，獨行俠今天明確拒絕尼克想與基德（Jason Kidd）會談的請求。先前尼克看上火箭隊尤多卡（Ime Udoka）、灰狼隊芬奇（Chris Finch）、老鷹隊史奈德（Quin Snyder）。
根據公牛隊記者強森（KC Johnson）報導，公牛也拒絕讓尼克面試總教練唐納文（Billy Donovan）。
前維拉諾瓦大學總教練萊特（Jay Wright），曾執教尼克布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart），上周他也明確告知尼克，無意接下總教練職務。
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