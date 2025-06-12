NBA季後賽開打中！2025十大人氣球隊揭曉

各隊明星球員是？

NBA總冠軍戰G2於6月9日開打，此役雷霆在主場展現強大氣勢，在當家後衛SGA帶領下，以123比107擊敗溜馬，目前系列賽雙方1比1平手。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，整理NBA季後賽十大熱門隊伍，快來看你支持的球隊有沒有上榜！

No.10 洛杉磯快艇

翻攝X／LA Clippers

洛杉磯快艇（Los Angeles Clippers）是美國NBA西區隊伍，長期以來成績不佳，曾被視為NBA的弱隊代表，不過自2010年代後期起，在管理階層與球員陣容上有顯著改革，戰績逐漸提升，包含球星如克里斯保羅、布雷克葛里芬都曾是陣中主力，帶領球隊打進季後賽。目前隊上由詹姆斯哈登與科懷雷納德組成雙核心，兩人皆是MVP等級球星，並曾多次入選明星賽，球迷對這對明星搭檔的化學反應與領軍能力寄予厚望。

快艇季後賽首輪遭丹佛金塊以4比3淘汰，球迷表示，「感覺快艇氣力放盡」、「快艇重組吧，目前實力離冠軍太遠了」；還有人認為，「快艇的替補打的比先發好太多了吧」、「快艇板凳怎麼好像蠻猛」。

No.9 印第安納溜馬

翻攝X／Indiana Pacers

印第安納溜馬（Indiana Pacers）是美國NBA東區隊伍，溜馬名稱源自當地的賽馬文化與汽車賽事「印第500」，代表速度與競爭精神。最具代表性的球星包括雷吉米勒與保羅喬治。目前球隊以年輕核心，如「哈利波特」泰瑞斯哈利伯頓為重建重點，哈利伯頓綽號「哈利波特」由名字的諧音而來，加上他在場上常展現魔法般的傳球與視野，讓人覺得他打球像在施魔法。

溜馬季後賽首輪以4比1擊敗密爾瓦基公鹿，接著連下兩城，取得東區冠軍，晉級總冠軍戰，這也是溜馬睽違25年再次重返總決賽舞台。總冠軍戰G1最後0.3秒，哈利伯頓中距離命中，以111比110客場絕殺雷霆，寫下驚奇，擦亮新一代控球之神招牌。

No.8 休士頓火箭

休士頓火箭（Houston Rockets）是美國NBA西區隊伍，曾有姚明、詹姆斯哈登等球星效力，擁有大批華人球迷。火箭以進攻火力與快節奏著稱，是一支充滿潛力與話題性的年輕球隊。近年火箭進入重建期，以傑倫格林、阿門湯普森等新生代球員為核心。

火箭季後賽首輪遭金州勇士以4比3淘汰，網友表示，「火箭外圍是真的守的很好啦，幾乎不給空間的」、「火箭很有韌性了，阿門真的也學很快」。

No.7 洛杉磯湖人

洛杉磯湖人（Los Angeles Lakers）是美國NBA最具代表性的球隊之一，以其輝煌歷史與眾多傳奇球星聞名，包括魔術強森、柯比布萊恩等。湖人以紫金隊色象徵高貴與榮耀，除了精湛球技外，湖人主場因距離好萊塢近，場邊總是星光熠熠，是NBA中最具話題與人氣的球隊之一。

今年湖人迎來球星盧卡唐西奇加盟，與隊上一哥「小皇帝」雷霸龍詹姆斯攜手出戰，原被看好能在季後賽大展拳腳，未料卻在首輪遭明尼蘇達灰狼以4比1淘汰，令球迷相當失望，「老人要下去休息了嗎」、「湖人在打什麼啊？完全沒戰術」。

No.6 丹佛金塊

翻攝X／Denver Nuggets、Minions

丹佛金塊（Denver Nuggets）命名象徵當地淘金熱歷史，是NBA西區的一支強隊，2023年首次進入NBA總決賽，並獲得隊史首座NBA總冠軍。近年在當家球星「小丑」約基奇帶領下崛起，2023年奪下隊史首座NBA總冠軍，成為西區霸主之一。約基奇因名字相似及多變的傳球技巧及組織能力而出現綽號小丑，加上穿搭神似電影《神偷奶爸》中的格魯，備受網友關注。

金塊季後賽首輪以4比3擊敗洛杉磯快艇，接著不敵奧克拉荷馬雷霆，以3比4落敗。陣中亞倫高登（AG）等多位主力受傷，被視為輸球原因之一，有球迷認為，「金塊蠻拚的」、「金塊都傷到快解體了」、「金塊老弱傷殘」。

No.5 波士頓塞爾提克

波士頓賽爾提克（Boston Celtics）隸屬NBA東區，是歷史最悠久、最具傳奇色彩的球隊之一，曾奪下17座NBA總冠軍，與洛杉磯湖人並列史上最多。球隊以其綠白隊色與「幸運草小精靈」標誌廣為人知。近年來，以傑森塔圖姆與杰倫布朗為核心，穩居東區強權。然而塔圖姆在東區準決賽G4因傷坐輪椅退場，剩餘賽季完全報銷。

2024年NBA總冠軍塞爾提克季後賽首輪以4比1擊敗奧蘭多魔術，然而在分區準決賽以2比4敗給紐約尼克，無緣衛冕冠軍寶座。有網友表示，「除了杰倫其他人還在睡」、「三分打鐵大戰」。

No.4 紐約尼克

翻攝X／NEW YORK KNICKS

紐約尼克（New York Knicks）隸屬NBA東區，曾於1970與1973年奪得NBA總冠軍，雖然近年戰績起伏不定，但憑藉紐約這座城市的高度關注與資源，尼克始終是話題焦點。近年來球隊在一哥杰倫布朗森領軍下戰力顯著提升，重返季後賽舞台，布朗森大心臟的特質和「小飛俠」柯比布萊恩相似，多次的關鍵拆彈更是讓球迷印象深刻。

尼克季後賽首輪以4比2擊敗底特律活塞，接著在分區準決賽再以4比2贏過波士頓賽爾提克，晉級分區冠軍賽，網友認為，「大蘋果起飛」、「尼克今年真的很強」。但最終尼克在東區冠軍賽仍不敵印第安納溜馬，以2比4落敗，無緣總冠軍賽。

No.3 奧克拉荷馬雷霆

奧克拉荷馬雷霆（Oklahoma City Thunder）是NBA西區球隊，以年輕活力與拼勁著稱，曾在2012年闖入NBA總決賽，當時擁有凱文杜蘭特、羅素衛斯布魯克與詹姆斯哈登等明日之星。近年雷霆重建成功，新科年度最有價值球員（MVP）得主、當家後衛「SGA」謝伊亞歷山大成為球隊核心，帶領一批年輕球員持續進步。

雷霆季後賽首輪以4比0完封曼非斯灰熊，接著在分區準決賽以4比3擊敗丹佛金塊，晉級分區冠軍賽，並以4比1打跑明尼蘇達灰狼，最後以124比94勇奪西區冠軍，睽違13年挺進總冠軍賽，而雷霆平均年齡僅24.2歲，是自1977年以來最年輕的總冠軍賽參賽球隊。網友認為，「雷霆真的很會選秀」、「各司其職，打得是團隊籃球，好看」。

No.2 明尼蘇達灰狼

明尼蘇達灰狼（Minnesota Timberwolves）是NBA西區聯盟的一支球隊，灰狼最具代表性的球星是退役「狼王」凱文賈奈特，現在球隊一哥則是安東尼愛德華茲，憑藉其神似「籃球之神」喬丹的爆發式球風，帶領球隊一路挺進西區總決賽。

灰狼季後賽首輪對上洛杉磯湖人，以4比1壓倒性勝利，接著在分區準決賽再度以4比1擊敗金洲勇士，晉級分區冠軍賽，但最終不敵西區第一奧克拉荷馬雷霆，連兩年止步西區總決賽。

No.1 金州勇士

翻攝X／Stephen Curry

金州勇士（Golden State Warriors）是一支位於美國加州舊金山的NBA職業籃球隊，隸屬於西區太平洋組。歷史上曾奪得7次NBA總冠軍，當家球星史蒂芬柯瑞被譽為改變籃球比賽的射手，帶領勇士開創「三分王朝」，並與克雷湯普森、德雷蒙格林一同締造勇士王朝。

勇士季後賽首輪對上休士頓火箭，以4比3險勝，接著在分區準決賽遇上當家球星柯瑞因腿拉傷缺席，對球隊影響甚大，儘管勇士在首戰取得勝利，但隨後連輸4場，被明尼蘇達灰狼以4比1擊敗，無緣分區冠軍賽。網友表示，「勇士展望明年，好好休息吧」、「無路勇」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年4月21日至2025年6月2日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

6月必追片單／《魷魚遊戲》完結、俠客歐尼爾重振Reebok紀錄片 Netflix強檔推薦

懶人包／洛杉磯野火如末日電影！好萊塢明星豪宅陷入危機、奧斯卡名單延後公布

瘦身必吃十大食物推薦 低卡飽足「好享瘦」不是夢

印尼羽球公開賽／唯一台將周天成挺進8強 台灣選手賽程賽況一次看

2025人氣瘦身運動TOP 10推薦！跑步、瑜珈、游泳都能有效燃脂