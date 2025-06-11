NBA／「表弟」卡森斯轉戰波多黎各大暴走 將整季禁賽加罰款
前NBA球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）離開NBA後輾轉在台灣、蒙古等國的聯賽後，來到了波多黎各開啟新生涯，沒想到他在昨天的比賽中大暴走，差點與球迷上演全武行，而今天波多黎各籃球聯盟也公布對卡森斯的懲處。
在昨日的賽事中，卡森斯與場邊主場球迷爆發激烈的口角衝突，卡森斯回敬了不雅手勢並以拳頭威脅，保全與隊友將他與球迷架開，卡森斯隨後遭到驅逐，但他在球員通道被球迷叫囂、潑飲料，卡森斯一度想衝回去理論，最後遭到保全架離球場。
而今天波多黎各聯賽對卡森斯的懲處也出爐，他將被禁賽至2025年賽季結束，另外還有取消比賽資格的犯規、技術犯規以及被裁判認定為煽動暴力的行為，被處以4250美元的罰款。此外，根據聯盟進一步審查的結果，他還可能面臨5750美元的額外罰款。
卡森斯在經歷了傷病以及在台灣和蒙古的聯賽體驗後，希望重振自己的籃球生涯，本賽季他與瓜伊納博大都會隊簽約，然而，他如今遭遇了重大挫折，球隊將在失去卡森斯的情況下結束本賽季。聯盟正在繼續調查，卡森斯也正在權衡是否上訴或接受全部處罰。
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