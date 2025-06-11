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NBA／唐斯遭貼「娘娘腔」標籤 厄文直播槓上酸民相挺老朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯因講話聲調較高而被嘲笑娘娘腔，老友厄文開直播相挺。 美聯社
唐斯因講話聲調較高而被嘲笑娘娘腔，老友厄文開直播相挺。 美聯社

獨行俠隊球星厄文（Kyrie Irving）在最近的直播中聊到他的新澤西同鄉，同時也是他的老朋友，尼克隊中鋒「KAT」唐斯（Ｋarl-Anthony Towns）。由於唐斯在季後賽中持續遭到網路酸民的攻擊，厄文選擇為朋友挺身而出發聲。

「你們不要再取笑我兄弟KAT了，雖然他的語氣跟腔調我也會不太習慣，但他就是個大男人，是我的兄弟，我會挺他的。」，這段話意指唐斯因為賽季中表現不甚穩定，被酸民攻擊時，總會有人拿唐斯講話的語氣做文章，說他講話「娘娘腔」（Zesty）。

「Zesty」一詞原指一個人「熱情洋溢」，但在短影音文化興起的時代，它已經變為一種帶有嘲諷意義的詞彙，特別是用來嘲笑行為舉止不夠陽剛的男生。唐斯因其講話習慣的腔調較高，因而被酸民在他表現不佳時拿來貼標籤。

儘管唐斯在對戰獨行俠時也有單場35分的高檔表現，這些嘲諷仍不絕於耳，儘管如此，厄文迅速為唐斯的成長、韌性和不可否認的影響力辯護，並敦促球迷們尊重唐斯的球員身份以及他為個人的進步所做的努力。

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