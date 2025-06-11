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NBA／2008年榜眼聲稱曾單挑打爆詹皇 約戰「甜瓜」安東尼

聯合新聞網／ 綜合報導
2018年的詹姆斯(左)、畢斯利(右)。 美聯社
2018年的詹姆斯(左)、畢斯利(右)。 美聯社

2008年選秀榜眼畢斯利（Michael Beasley）近日在單挑表演賽，以31：21打敗「吹耳哥」史帝芬森（Lance Stephenson）。如今畢斯利在直播上聲稱，曾單挑打敗詹姆斯（LeBron James），甚至放話要和「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）單挑。

畢斯利身高206公分，大學時代就是一名砍分高手，場均能拿下26.2分。2008年畢斯利以選秀榜眼身分加入熱火隊後表現普通，2011至13年期間接連傳出超速、無照駕駛、性騷擾和非法持有大麻等醜聞。畢斯利很快就成為籃球浪人，2018-19賽季離開湖人隊後，加入中國CBA。

畢斯利曾經在熱火和湖人隊與詹姆斯同隊過，他最近在網紅羅斯（Adin Ross）直播上被問到，是否曾單挑擊敗詹姆斯，畢斯利表示贏過，而且贏很多分。不過畢斯利的說法沒有影片佐證，詹姆斯也沒有對此發表回應。

畢斯利還約戰名人堂球星安東尼，放話要打爆對方。兩人身材相似，安東尼生涯場均能攻下22.5分，曾在2012-13賽季拿下得分王，有進攻萬花筒美名。

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LeBron James Carmelo Anthony

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