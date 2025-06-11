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NBA／遭質疑靠關係上位 太陽新主帥：努力證明自己正當性

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
太陽隊今天舉行新任主帥奧特（左）的介紹記者會。 路透
太陽隊今天舉行新任主帥奧特（左）的介紹記者會。 路透

太陽隊今天舉行新任主帥奧特（Jordan Ott）的介紹記者會，對於生涯首度執掌總教練兵符，就將面對太陽當前錯綜複雜的問題，奧特表示，來到這邊並不是要回顧過去太陽發生哪些事情，而是要幫助這支球隊持續向前邁進。

太陽在本賽季例行賽挫敗收場後，季後也面臨震盪，宣布由前騎士隊助教奧特接掌兵符；40歲的奧特雖然在聯盟有過10年的助教經驗，不過首次擔任總教練就面臨嚴苛考驗，包括太陽球員陣容的人事異動，以及球隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）承諾將在新賽季介入更多球隊運營事務，都將成為奧特上任後的挑戰。

奧特表示，接任總教練前就已經對於這份工作要承擔多少責任有所覺悟，「我來這裡不是為了要回顧過去，也不是要解決已經發生的一切，而是為了推動事情的向前發展，這是我唯一的能量。」

奧特因為與老闆伊許比亞間的密西根州立大學校友關係，一度遭到質疑是否透過關係上位，奧特強調自己憑藉20年努力才來到這個位置，「我贏得來到這裡的權利，為了到達這個位置努力20年，身邊都是一些很棒的人、教練和球員，他們幫助我成長，也讓我經歷了各項挑戰，看看我是否能夠變得更好。現在我將會繼續努力，證明我來到這裡是出於正當理由。」

談到今年休賽季太陽將在陣容上出現不小異動，尤其當家球星之一的杜蘭特（Kevin Durant）更可能遭到兜售，奧特直言將會在陣容確定後做出最好安排，「任何優秀的教練都會根據人員來建立他們的體系，每支球隊都有他們偏好的打法，但你仍可以根據不同人員來制定。」

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Kevin Durant

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