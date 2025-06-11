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NBA／赴少林寺禪修10天 溫班亞瑪有望在夏季聯賽復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA大陸辦公室證實，溫班亞瑪確實已前往少林寺進行10天禪修。 美聯社
NBA大陸辦公室證實，溫班亞瑪確實已前往少林寺進行10天禪修。 美聯社

在本賽季因為右肩深靜脈血栓問題賽季提前報銷後，馬刺隊一哥溫班亞瑪（Victor Wembanyama）近日展開中國大陸行，今天經由NBA大陸辦公室證實，溫班亞瑪確實已前往少林寺進行10天禪修。

溫班亞瑪近日展開大陸行後，一張剃光頭並穿上袈裟坐在佛像前的照片也在社群媒體上廣為流傳；今天NBA大陸辦公室證實，溫班亞瑪確實前往一所位在鄭州的少林寺，將進行為期10天的禪修，該少林寺也歡迎想要學習禪定、少林功夫、中醫等的遊客前往。

大陸NBA辦公室指出，前溫班亞瑪往少林寺前，已經安排不少旅遊行程，包括前往萬里長城參觀，顯然相當沈浸在這段大陸旅程中。

不過美國ESPN也指出，這可能是溫班亞瑪在這個夏天最悠閒的一段時間，因為他將在未來幾周就返回美國，並可能代表馬刺參加下月在拉斯維加斯舉辦的夏季聯賽，另外法國國家隊也希望溫班亞瑪能夠披上國家隊戰袍出征歐洲錦標賽。

NBA球星溫班亞瑪體驗少林寺剃度閉關修行。（取材自頂端新聞）
NBA球星溫班亞瑪體驗少林寺剃度閉關修行。（取材自頂端新聞）

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