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NBA／哈利伯頓腿傷無大礙 卡萊爾：G3將不受任何限制

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溜馬總教練卡萊爾表示，明天比賽對哈利伯頓不會有任何限制。 路透
溜馬總教練卡萊爾表示，明天比賽對哈利伯頓不會有任何限制。 路透

NBA總冠軍賽第三戰明天將在溜馬隊主場登場，溜馬在第二戰輸球遭到扳平，球隊一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton）也出現右小腿傷勢的問題，不過他在今天受訪時強調，自己感覺良好，且將不會受到任何限制，將會全力在主場幫助球隊搶勝。

哈利伯頓在總冠軍賽首戰準絕殺雷霆隊，第二戰也有17分演出，卻在賽後一瘸一拐出席記者會，昨天練球後承認正面臨小腿傷勢問題，不過今天受訪時直言，這將不影響明天出賽，「這件事沒什麼好說，我感覺很好，也會在第三戰做好準備。」

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）表示，明天比賽對哈利伯頓未有任何禁令，「我知道他有些不舒服，但他也感覺到每天狀況都在好轉，我認為他不會把這當一回事。這是一年中最棒的時刻，不論是從氛圍、興趣、機會，還有回歸主場感覺，我的意思是，有太多值得感到興奮的事情了，我們身邊有幾位球員確實身體感到不適，但我認為這無法阻止他們上場比賽。」

哈利伯頓也說，前一場比賽球隊在上半場就因為對方的防守陷入困境，尤其雷霆每場比賽的隨機應變確實是被輕忽了，「戴格諾（Mark Daigneault）教練從來不害怕隨機應變，能跟他們對戰兩場比賽感覺真得很棒，這讓我們有更多比賽影像可以參考，看看哪裡可以改進，我也覺得自己在前兩場表現不太好，但明天我將會努力做好自己。」

卡萊爾表示，儘管溜馬整年都在面對對手試圖阻擋哈利伯頓的問題，但雷霆在這方面做得更不同，「不同之處在於他們有更多的人手可以對抗對手偉大的球員，所以我們也必須做出調整，創造更好的局面。」

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