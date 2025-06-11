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NBA／勇士夢幻交易目標沒了？字母哥：想回公鹿打總冠軍賽
「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）休賽季與公鹿隊分道揚鑣的傳聞不斷，不過字母哥近日接受巴西媒體訪問時喊話，想要重返公鹿。
字母哥生涯12季都效力公鹿，他近日接受巴西媒體《Coast to Coast》訪問，談到今年總冠軍賽的話題時脫口說出，「總冠軍是不同層次的比賽，我希望能很快以公鹿球員的身份，回到這個舞台。」
字母哥本季出賽67場，平均得到30.4分11.9籃板6.5助攻，MVP票選排名第3。他還有3年1.75億美元的合約，2027-28賽季有球員選項。由於陣中球星里拉德（Damian Lillard）下賽季將因傷長期缺陣，因此外界認為這是字母哥離開公鹿的最佳時機。
儘管勇士、湖人和尼克等季後賽球隊有意交易他，但《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出字母哥沒有向公鹿提交易申請，「他也沒有暗示想被交易，公鹿目前休賽季操作，是以他留隊為前提進行，現在沒任何重大交易談判進行中。」
「當然只要他一句話就能改變，但那句話目前沒出現，也不確定短期內會不會出現。」溫德霍斯特說。
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