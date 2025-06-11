NBA／腳傷沒事！哈利伯頓：G3會準備好上場

溜馬隊球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）G2賽後記者會結束後，被發現走路一瘸一拐，也被發現在練球時包著繃帶，不過溜馬教頭卡萊爾（Rick Carlisle）表示並不擔心，哈利伯頓自己也認為，不會影響到後續表現。

「我覺得沒有什麼需要多解釋的」哈利伯頓說，「我感覺很好，G3會準備好上場。」卡萊爾也直言，不會限制哈利伯頓上場，「我知道他有些不適，但每天都有好轉。我認為他不會一直提受傷的事。」

相比關注傷勢，哈利伯頓更專注於自己在G3需要提升的表現，雖然系列賽場均得到15.5分、6.5籃板和6助攻，但多仰賴連續2場在第4節的強勢發揮。他坦言自己需要在上半場就打出貢獻，不過哈利伯頓也認為，雷霆隊強悍的防守會使這個目標有些困難。

「我覺得他們的防守風格很靈活，而最大差異就是他們的球員組成，和其他隊都不一樣。」卡萊爾指出，雷霆與其他對手最大的不同，在於他們有更多能夠限制哈利伯頓的球員，「我們這樣的情況經歷過很多次，現在我們需要調整、創造更好的機會，我們必須打得更好。」