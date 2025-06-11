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NBA／準狀元佛雷格領銜！13人獲邀進入首批選秀小綠屋

聯合新聞網／ 綜合報導
準狀元佛雷格。 美聯社
準狀元佛雷格。 美聯社

NBA選秀大會將於台灣時間6月26日展開，《ESPN》公布小綠屋初步名單，準狀元佛雷格（Cooper Flagg）領銜，總共13名球員被邀請。

除佛雷格以外，還有榜眼熱門哈波（Dylan Harper）、貝利（Ace Bailey）、強森（Tre Johnson）、埃奇庫姆（VJ Edgecombe）、馬魯阿奇（Khaman Maluach）、費爾斯（Jeremiah Fears）、克努佩爾（Kon Knueppel）、亞庫喬尼斯（Kasparas Jakucionis）、德明（Egor Demin）、布萊恩（Carter Bryant）、奎恩（Derik Queen）和紐威爾（Asa Newell）。

聯盟預計還會再邀請11人進小綠屋，小綠屋由各隊總管投票選出前25名球員，避免球員不會在全國轉播前坐太久。而且從去年開始，選秀會改為分2天進行，因此小綠屋名單會更嚴格審查，避免球員邀請家人到場，卻要多等一天才能看見球員被選中。

小綠屋球員通常能進樂透區或至少首輪中選，近年例外有小寶兒（Bol Bol）、戴維斯（Deyonta Davis）、克萊斯頓（Nic Claxton）、籃波（Maciej Lampe）、路易斯（Rashard Lewis）。去年有弗爾菲（Johnny Furphy）和菲利波斯基（Kyle Filipowski）。

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Cooper Flagg

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