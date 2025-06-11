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NBA／傳尼克與基德互有興趣 獨行俠內部人士：他不會離開

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠主帥基德(左)、曾效力獨行俠與基德共事的尼克球星布朗森(右)。 美聯社
獨行俠主帥基德(左)、曾效力獨行俠與基德共事的尼克球星布朗森(右)。 美聯社

根據《The Atheltic》克拉克（Christian Clark）與阿米克（Sam Amick）的消息，雖有報導傳出尼克隊與獨行俠隊教頭基德（Jason Kidd）互相透露興趣，但獨行俠內部人士認為，基德最終仍會續留。

儘管尼克解雇前教頭錫伯杜（Tom Thibodeau），並傳出看上基德，但獨行俠內部透露基德將持續執掌兵符，甚至有知情人士指出，資深教練崔安諾（Jay Triano）周二接掌獨行俠助理教練一職時，被告知基德將不會離開獨行俠。

基德與獨行俠的合約剩2個賽季，執教獨行俠4個賽季以來，帶領球隊2度闖入西區冠軍賽，上季甚至殺進總冠軍賽，最終遭塞爾蒂克隊4：1擊敗。基德曾是2011年獨行俠奪下總冠軍的重要球員，如今在教練職上也具有重大影響力。

基德38歲時幫助獨行俠奪下總冠軍，是NBA歷史上年紀最大的總冠軍先發球員，不過他2012年轉戰尼克，當時尼克正打造一支圍繞「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的強力陣容，最後基德賽季結束後選擇退休。

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獨行俠 尼克 Jason Kidd

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