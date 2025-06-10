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NBA／「籃球之神」喬丹球評年薪4000萬美元？美媒發文闢謠

聯合新聞網／ 綜合報導
「籃球之神」喬丹。 美聯社
「籃球之神」喬丹。 美聯社

「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）下賽季將加入NBC轉播團隊，傳聞指出年薪高達4000萬美元，但美媒發文闢謠。

ESPN體育名嘴史密斯（Stephen A. Smith）與喬丹關係不錯，史密斯認為喬丹登上轉播台會有話直說，「他一定會非常誠實，我可以保證這點。他不是那種軟弱的人，我認識的喬丹談籃球時有話直說，不會刻意傷害別人的感情，也不是要羞辱誰，但他會說實話。」

史密斯透露，喬丹會打電話反駁自己在節目上的言論，不像布萊恩（Kobe Bryant）那麼有攻擊性，而是很直接。

近日有傳聞，NBC給喬丹的年薪高達4000萬美元，美媒《Front Office Sports》指出該數字不正確，實際金額遠低於這個數字，NBC方面則拒絕評論。

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喬丹

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