NBA／透納還在為溜馬打總冠軍賽 傳2隊有意網羅

據NBA記者阿夫塞斯（Grant Afseth）報導，老鷹與活塞隊有意在休賽季自由球員市場，網羅溜馬隊中鋒透納（Myles Turner）。

透納今年休賽季將成為自由球員，目前還在打總冠軍賽。多方消息指出，溜馬與透納都有意續約，球團願意自2006年以來首次付豪華稅，據知名記者費雪（Jake Fischer）報導，多位聯盟高層普遍認為透納會留隊，年薪可能達3000萬美元。

不過阿夫塞斯指出，老鷹正密切關注透納的動向，特別是陣中2名中鋒卡佩拉（Clint Capela）與小南斯（Larry Nance Jr.）本季結束後都成為自由球員。

儘管透納每年都陷入交易傳聞，但今年已是他在溜馬隊第10個賽季，聯盟現役只有透納、勇士隊柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、76人隊安比德（Joel Embiid）、金塊隊約柯奇（Nikola Jokic）、太陽隊布克（Devin Booker）和勇士隊魯尼（Kevon Looney）效力至少10年，沒有轉過隊。