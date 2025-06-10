快訊

國慶煙火首登南投 地點敲定在貓羅溪畔…恐面臨一大挑戰

終於等到了！好市多全新結帳模式將上路 會員狂讚：超方便

MLB／白襪官網終現「台灣日」資訊 進場贈品T恤設計曝光

NBA／尼克主帥錫伯杜被炒內幕曝光 有球員「無法再為他效力」

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克總教練錫伯杜近期遭到球團開除。 歐新社
尼克總教練錫伯杜近期遭到球團開除。 歐新社

尼克隊在本季重返暌違25年的東區冠軍賽舞台，雖最終遺憾敗給溜馬隊，但外界仍看好他們下賽季捲土重來。然而賽季結束後不久，執掌兵符5年的錫伯杜（Tom Thibodeau）卻遭球團無預警開除，這項決策由尼克老闆多蘭（James Dolan）主導。

《Yahoo Sports》記者古德威爾（Vincent Goodwill）撰文指出，這項決策的主導者正是球隊老闆多蘭 ，部分球員抨擊錫伯杜過度使用主力，對缺乏臨場應變能力感到不滿，更有球員直言，「我無法再為他效力。」

尼克老闆多蘭（圖中）。 路透
尼克老闆多蘭（圖中）。 路透

錫伯杜過去兩個賽季幫助球隊拿下50勝，並連3季挺進季後賽第二輪，今年則在東區冠軍賽遭溜馬「以下剋上」，以2：4的戰績出局，他過於保守的調度方式，遭外界質疑與批評。

此外，球隊內部人士認為，錫伯杜未能建立可信任的板凳輪替，造成季後賽主力球員過度操勞，引發傷病疑慮。本季加盟的新成員「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）就曾公開抱怨出賽時間過長，他受訪時提到，「我知道我們球隊已經夠好了，替補球員也可以上場分擔時間，我們不需每場比賽都打48分鐘。」

日前有傳聞指出，球團有意從獨行俠隊網羅基德（Jason Kidd），也有可能網羅騎士隊助理教練布萊恩（Johnnie Bryant）。然而，新教練何時上任、由誰接任，目前球團尚無明確方針，據傳尼克隊預計在今年7月的夏季聯賽期間，找尋合適人選。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

相關新聞

NBA／湖人迷你中產鎖定3長人 底薪簽保羅是最佳選擇

湖人隊今年在西區季後賽首輪不敵灰狼隊鎩羽而歸後，休賽季將會做出什麼樣的補強也備受關注，尤其是在禁區戰力部分，能否在薪資空...

NBA／想念台灣了嗎？卡森斯波國出賽遭球迷潑飲料暴走

曾來台效力台啤永豐雲豹隊的前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），本賽季前往波多黎各聯賽出賽，不過卻...

NBA／詹皇反擊酸民說他「沒技術」 字母哥發文力挺

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）是NBA歷史得分王，不過仍有部分球迷認為他打球缺乏技術，詹皇近日在節目上對此發表看法，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo

NBA／尼克主帥錫伯杜被炒內幕曝光 有球員「無法再為他效力」

尼克隊在本季重返暌違25年的東區冠軍賽舞台，雖最終遺憾敗給溜馬隊，但外界仍看好他們下賽季捲土重來。然而賽季結束後不久，執掌兵符5年的錫伯杜（Tom Thibodeau）卻遭球團無預警開除，這項決策由尼

NBA／雷霆三當家不是霍姆葛倫？勇士格林認為「禿曼巴」才是

雷霆隊「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）在總冠軍賽G2替補出發，不只防守有貢獻，還砍20分，幫球隊以123：107勝溜馬隊。勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）也稱讚卡盧索季後賽

NBA／騎士主控葛蘭德接受腳趾手術 恐無法趕上開季

騎士隊明星後衛葛蘭德（Darius Garland）今天傳出將接受手術，治療季後賽困擾他的左腳大拇指傷勢，預計將缺席4到5個月的時間。 騎士球團今天宣布葛蘭德預計下賽季訓練營開始之前「完全康復並

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。