NBA／尼克主帥錫伯杜被炒內幕曝光 有球員「無法再為他效力」

尼克隊在本季重返暌違25年的東區冠軍賽舞台，雖最終遺憾敗給溜馬隊，但外界仍看好他們下賽季捲土重來。然而賽季結束後不久，執掌兵符5年的錫伯杜（Tom Thibodeau）卻遭球團無預警開除，這項決策由尼克老闆多蘭（James Dolan）主導。

《Yahoo Sports》記者古德威爾（Vincent Goodwill）撰文指出，這項決策的主導者正是球隊老闆多蘭 ，部分球員抨擊錫伯杜過度使用主力，對缺乏臨場應變能力感到不滿，更有球員直言，「我無法再為他效力。」

尼克老闆多蘭（圖中）。 路透

錫伯杜過去兩個賽季幫助球隊拿下50勝，並連3季挺進季後賽第二輪，今年則在東區冠軍賽遭溜馬「以下剋上」，以2：4的戰績出局，他過於保守的調度方式，遭外界質疑與批評。

此外，球隊內部人士認為，錫伯杜未能建立可信任的板凳輪替，造成季後賽主力球員過度操勞，引發傷病疑慮。本季加盟的新成員「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）就曾公開抱怨出賽時間過長，他受訪時提到，「我知道我們球隊已經夠好了，替補球員也可以上場分擔時間，我們不需每場比賽都打48分鐘。」

日前有傳聞指出，球團有意從獨行俠隊網羅基德（Jason Kidd），也有可能網羅騎士隊助理教練布萊恩（Johnnie Bryant）。然而，新教練何時上任、由誰接任，目前球團尚無明確方針，據傳尼克隊預計在今年7月的夏季聯賽期間，找尋合適人選。