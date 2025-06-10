NBA／尼克主帥錫伯杜被炒內幕曝光 有球員「無法再為他效力」
尼克隊在本季重返暌違25年的東區冠軍賽舞台，雖最終遺憾敗給溜馬隊，但外界仍看好他們下賽季捲土重來。然而賽季結束後不久，執掌兵符5年的錫伯杜（Tom Thibodeau）卻遭球團無預警開除，這項決策由尼克老闆多蘭（James Dolan）主導。
《Yahoo Sports》記者古德威爾（Vincent Goodwill）撰文指出，這項決策的主導者正是球隊老闆多蘭 ，部分球員抨擊錫伯杜過度使用主力，對缺乏臨場應變能力感到不滿，更有球員直言，「我無法再為他效力。」
錫伯杜過去兩個賽季幫助球隊拿下50勝，並連3季挺進季後賽第二輪，今年則在東區冠軍賽遭溜馬「以下剋上」，以2：4的戰績出局，他過於保守的調度方式，遭外界質疑與批評。
此外，球隊內部人士認為，錫伯杜未能建立可信任的板凳輪替，造成季後賽主力球員過度操勞，引發傷病疑慮。本季加盟的新成員「大橋」布里吉斯（Mikal Bridges）就曾公開抱怨出賽時間過長，他受訪時提到，「我知道我們球隊已經夠好了，替補球員也可以上場分擔時間，我們不需每場比賽都打48分鐘。」
日前有傳聞指出，球團有意從獨行俠隊網羅基德（Jason Kidd），也有可能網羅騎士隊助理教練布萊恩（Johnnie Bryant）。然而，新教練何時上任、由誰接任，目前球團尚無明確方針，據傳尼克隊預計在今年7月的夏季聯賽期間，找尋合適人選。
🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標
《NBA總冠軍賽預測抽大獎》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言