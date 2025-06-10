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NBA／雷霆三當家不是霍姆葛倫？勇士格林認為「禿曼巴」才是

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆球員卡魯索，上場比賽對溜馬拿下全場次高的20分，在球隊攻防兩端皆扮演重要角色。 路透
雷霆球員卡魯索，上場比賽對溜馬拿下全場次高的20分，在球隊攻防兩端皆扮演重要角色。 路透

雷霆隊「禿曼巴」卡盧索（Alex Caruso）在總冠軍賽G2替補出發，不只防守有貢獻，還砍20分，幫球隊以123：107勝溜馬隊。勇士隊防守悍將格林（Draymond Green）也稱讚卡盧索季後賽表現，認為他球隊地位超越長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）。

「當我審視雷霆這支球隊時，我認為陣中第三重要的球員是卡盧索。」格林認為卡盧索對比賽的影響力重大，但沒有教練將他視為防守重點，「事實上，他是一名出色的冠軍球員，知道怎麼在總冠軍賽這樣的大舞台打球。」

格林認為溜馬接下來系列戰中，需優先阻止卡盧索這種經驗老道的球員，而不是霍姆格倫，「如果我是對方教練，我會說卡盧索經歷過這種時刻，一次又一次地證明他能做到，所以我會把他列為防守的重要對象。」格林解釋，「對於還沒在舞台證明自己的球員，我不會那麼在意。」

格林強調年僅23歲的霍姆葛倫尚未在大賽中證明自己，不認為具備擔任雷霆「三當家」的實力。相反地，卡魯索在2020年總冠軍賽時就曾證明自己是一名關鍵球員，並幫助湖人隊以4：2擊敗熱火隊，笑捧隊史第17座冠軍金盃。格林提到，「卡盧索贏得我的欣賞，他已經在好幾個不同的地方證明自己。」

去年被公牛隊交易至雷霆的卡盧索，今年54場例行賽場均得到7.1分、2.9籃板、2.5助攻和1.6抄截，投籃命中率44.6%，三分命中率35.3%。

今年季後賽中他再次突破自己，證明自己是名副其實的「冠軍球員」，18場比賽中，場均上升至9.6分、2.6籃板、2.4助攻和1.7次抄截，投籃命中率46%，三分命中率41.6%，是雷霆陣中最穩定的攻防兼備球員之一。

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