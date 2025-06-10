快訊

赴警專畢典提3期許 賴清德喊：從人民的需要看見自己的責任

女星劉香君丈夫疑涉詐騙案 新北刑大南下高雄搜索拘提

WWDC 2025／超划算！蘋果3款AirPods免費升級 可當相機遙控器、支援專業錄音

NBA／想念台灣了嗎？ 卡森斯波國出賽遭球迷潑飲料暴走

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
曾來台效力台啤永豐雲豹隊的前NBA明星中鋒卡森斯前往波多黎克打球，遭受球迷不禮貌對待。 聯合報系資料照
曾來台效力台啤永豐雲豹隊的前NBA明星中鋒卡森斯前往波多黎克打球，遭受球迷不禮貌對待。 聯合報系資料照

曾來台效力台啤永豐雲豹隊的前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），本賽季前往波多黎各聯賽出賽，不過卻在當地時間周一的一場賽事中，卡森斯因為與場邊球迷爆發口角衝突遭到驅逐出場，還在離場時被球迷潑飲料，讓卡森斯一度爆衝回場內想找球迷理論。

曾四度入選NBA明星賽的卡森斯，去年來台效力雲豹帶領球隊奪下T1末年的總冠軍，自己也拿下總冠軍賽MVP和年度人氣獎，在回到美國後，卡森斯今年4月則是與曾效力過的波多黎各聯賽球隊大都會隊再續前緣，並在本季的前9場比賽中繳出平均19分、9.2籃板、4.7助攻的數據。

但在當地時間周一的一場客場賽事中，卡森斯卻在比賽過程中與場邊主場球迷爆發激烈的口角衝突，他甚至將拳頭伸至球迷胸口前，激化了兩人間的衝突，儘管隊友第一時間就上前阻攔，但卡森斯仍是遭到驅逐出場。

不過就在卡森斯準備離開球場走向球員通道時，不僅有不少主場球迷對著卡森斯叫囂，卡森斯也豎起中指回應，甚至有球迷拿起手中的飲料杯往卡森斯身上潑去，讓近年火爆脾氣已經收斂不少的卡森斯也難以忍受，想直接衝回場邊找球迷理論，不過最終遭到數名保全合力攔下，並架離球場。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／湖人迷你中產鎖定3長人 底薪簽保羅是最佳選擇

NBA／騎士主控葛蘭德接受腳趾手術 恐無法趕上開季

NBA／詹皇反擊酸民說他「沒技術」 字母哥發文力挺

NBA／傳奇教頭尼爾森獲終身成就獎 批獨行俠交易唐西奇

相關新聞

NBA／湖人迷你中產鎖定3長人 底薪簽保羅是最佳選擇

湖人隊今年在西區季後賽首輪不敵灰狼隊鎩羽而歸後，休賽季將會做出什麼樣的補強也備受關注，尤其是在禁區戰力部分，能否在薪資空...

NBA／詹皇反擊酸民說他「沒技術」 字母哥發文力挺

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）是NBA歷史得分王，不過仍有部分球迷認為他打球缺乏技術，詹皇近日在節目上對此發表看法，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo

NBA／雷霆G2扳平馬 亞歷山大連兩戰飆分寫歷史

不讓ＮＢＡ總冠軍賽第一戰領先到剩下○點三秒被逆轉的噩夢重演，雷霆隊第二戰自第二節拉開比分之後，就沒有留給溜馬隊可趁之機；...

NBA／想念台灣了嗎？ 卡森斯波國出賽遭球迷潑飲料暴走

曾來台效力台啤永豐雲豹隊的前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），本賽季前往波多黎各聯賽出賽，不過卻...

NBA／騎士主控葛蘭德接受腳趾手術 恐無法趕上開季

騎士隊明星後衛葛蘭德（Darius Garland）今天傳出將接受手術，治療季後賽困擾他的左腳大拇指傷勢，預計將缺席4到5個月的時間。 騎士球團今天宣布葛蘭德預計0月訓練營開始之前「完全康復並恢

NBA／傳奇教頭尼爾森獲終身成就獎 批獨行俠交易唐西奇

NBA名人堂級傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）今晚獲頒終身成就獎，隨後痛批他執教過的獨行俠交易掉當家球星唐西奇（L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。