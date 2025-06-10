NBA／想念台灣了嗎？ 卡森斯波國出賽遭球迷潑飲料暴走

曾來台效力台啤永豐雲豹隊的前NBA明星中鋒卡森斯（DeMarcus Cousins），本賽季前往波多黎各聯賽出賽，不過卻在當地時間周一的一場賽事中，卡森斯因為與場邊球迷爆發口角衝突遭到驅逐出場，還在離場時被球迷潑飲料，讓卡森斯一度爆衝回場內想找球迷理論。

曾四度入選NBA明星賽的卡森斯，去年來台效力雲豹帶領球隊奪下T1末年的總冠軍，自己也拿下總冠軍賽MVP和年度人氣獎，在回到美國後，卡森斯今年4月則是與曾效力過的波多黎各聯賽球隊大都會隊再續前緣，並在本季的前9場比賽中繳出平均19分、9.2籃板、4.7助攻的數據。

但在當地時間周一的一場客場賽事中，卡森斯卻在比賽過程中與場邊主場球迷爆發激烈的口角衝突，他甚至將拳頭伸至球迷胸口前，激化了兩人間的衝突，儘管隊友第一時間就上前阻攔，但卡森斯仍是遭到驅逐出場。

不過就在卡森斯準備離開球場走向球員通道時，不僅有不少主場球迷對著卡森斯叫囂，卡森斯也豎起中指回應，甚至有球迷拿起手中的飲料杯往卡森斯身上潑去，讓近年火爆脾氣已經收斂不少的卡森斯也難以忍受，想直接衝回場邊找球迷理論，不過最終遭到數名保全合力攔下，並架離球場。