NBA／騎士主控葛蘭德接受腳趾手術 恐無法趕上開季

騎士隊明星後衛葛蘭德（Darius Garland）今天傳出將接受手術，治療季後賽困擾他的左腳大拇指傷勢，預計將缺席4到5個月的時間。

騎士球團今天宣布葛蘭德預計0月訓練營開始之前「完全康復並恢復籃球活動」。然而情況似乎不那麼樂觀，根據ESPN報導，他很可能缺席開季前幾場比賽。

今年3月23日對陣爵士隊的比賽時，葛蘭德首次被診斷出受傷，但他只缺席2場例行賽，在傷勢未完全康復的情形下返回賽場。季後賽首輪對熱火隊的系列賽中，他的腳趾傷勢加重，因此缺席全部比賽。

次輪對上溜馬隊時他帶傷復出，連帶影響他在賽場上的狀態，球隊在缺少他的得分火力挹注下，最終以1：4敗給溜馬，以一個令人失望的結果，結束今年賽季。

葛蘭德是本季僅有的兩位場均20分、5次助攻且三分球命中率達到40%的球員，另一位是金塊隊約柯奇（Nikola Jokić）。本季葛蘭德以破4成的三分命中率，共投進212顆三分球，名列隊史第3。例行賽繳出亮眼表現的他，再度獲選進入明星賽。