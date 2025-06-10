NBA／詹皇反擊酸民說他「沒技術」 字母哥發文力挺

湖人隊40歲巨星詹姆斯（LeBron James）是NBA歷史得分王，不過仍有部分球迷認為他打球缺乏技術，詹皇近日在節目上對此發表看法，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也發文力挺詹皇。

詹皇最近在《Mind The Game》節目上提到，「我常看到這種說法，滑社群時會看到有人說詹姆斯沒技巧。我坐在這想，我都得了500億分（含季後賽5萬473分）。」

詹皇認為現代年輕球員太在意運球技巧，他建議，「好好打磨你的技能，找出自己擅長的事幫助球隊。老實說球隊裡最多也就3個人會持球，我們不需要花式炫技，只要防守和投底角三分，就能在NBA賺到2億美元。」

安戴托昆波也發文支持詹皇，「這世上真的有人認為史上最偉大球員之一沒技巧...我真的是什麼都看過了。」