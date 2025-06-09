NBA總冠軍賽 雷霆扳平溜馬 亞歷山大寫歷史

不讓ＮＢＡ總冠軍賽第一戰領先到剩下○點三秒被逆轉的噩夢重演，雷霆隊第二戰自第二節拉開比分之後，就沒有留給溜馬隊可趁之機；在全場最多領先廿三分優勢下，雷霆以一二三比一○七痛宰溜馬，系列賽扳成一比一平手，下一戰將前往印地安納作客。

首戰攻下卅八分的年度ＭＶＰ亞歷山大，此役依然無人可擋，全場卅四分、八助攻、五籃板，兩戰一共拿下七十二分，超越「戰神」艾佛森二○○一年對湖人的七十一分，創下史上首次參加總冠軍賽前兩戰得分最多紀錄。

此外，亞歷山大也是史上唯二在首次打總冠軍賽前兩戰至少都拿下卅分的後衛，前一位正是上季的唐西奇。

不只有得分，亞歷山大更善用個人能力分別助攻六位隊友命中三分球，雷霆全場送出廿五次助攻，三分球卅六投十四中，命中率逼近四成，一掃前場比賽得分分配不均的問題。全隊五人至少拿到十五分，展現更全面的團隊戰力。

「這不是靠一個人就能完成的舞台，我的空間來自隊友幫我拉開與掩護，他們是我們成為強隊的原因。」亞歷山大說。

溜馬帶著一勝一敗的成績回到主場，但兩場比賽加起來領先時間僅有一分五十三秒，顯現在攻守兩端的強度仍不如雷霆，成了接下來必須面對的課題。