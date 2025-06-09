快訊

新華社快訊：中美開始在倫敦舉行經貿磋商機制首次會議

全球30%人曾遇「鬼壓床」！專家解密睡眠癱瘓症 4步驟脫困

不顧受害者心情？逢甲男畢業生涉性平案仍現身 女大生家長首發聲

NBA／傳奇教頭尼爾森獲終身成就獎 批獨行俠交易唐西奇

中央社／ 奧克拉荷馬市8日綜合外電報導
尼爾森。 歐新社
尼爾森。 歐新社

NBA名人堂級傳奇教頭尼爾森（Don Nelson）今晚獲頒終身成就獎，隨後痛批他執教過的獨行俠交易掉當家球星唐西奇（Luka Doncic）。

路透社報導，尼爾森曾於1962至1976年在美國職籃NBA打球，共打了14個球季，之後擔任總教練31個球季，率隊在例行賽拿下1335場勝利，例行賽總勝場數排名聯盟第二。

尼爾森生涯率隊18度闖進季後賽，之後於2010年退休。他一度是NBA教頭例行賽總勝場數紀錄保持人，直到2022年才被前馬刺總教練波波維奇（GreggPopovich）超越。

現年85歲的尼爾森因為上述成就，今晚在奧克拉荷馬市（Oklahoma City）獲頒戴利終身成就獎（ChuckDaly Lifetime Achievement Award）。

他於1976年開始執教，以打小球的快節奏跑轟戰術（Run and gun）著稱，並且發明了控球前鋒（Pointforward）的概念。

尼爾森快節奏進攻風格的最精采表現，可能是在執教金州勇士的Run TMC時期，當時陣中有哈達威（Tim Hardaway）、李奇蒙（Mitch Richmond）及穆林（Chris Mullin）跑轟三人組，TMC為三人名字的首個字母。

之後，尼爾森於1997至2005年期間在達拉斯獨行俠（前稱達拉斯小牛）擔任主帥及總管，後來又在勇士執教4個球季。

尼爾森今天在獲頒終身成就獎的記者會上，穿著獨行俠前當家球星唐西奇（Luka Doncic）代言的喬丹鞋鞋款。他表示：「我穿上它們以抗議達拉斯的交易。達拉斯球團交易他是天大的錯誤，我想讓每個人都知道這一點。」

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／重批獨行俠交易唐西奇 名帥尼爾森：史上最大錯誤之一

NBA／唐西奇瘦回帥氣金童引關注？網驚：下季將震撼全聯盟

NBA／唐西奇與詹皇、奈許同台 談論童年經歷如何啟發NBA夢想

NBA／皮爾斯認為唐西奇弱點不在體重 點湖人防守問題

相關新聞

NBA／亞歷山大飆34分不讓逆轉重演 雷霆大勝溜馬扳回一城

如同總冠軍賽首戰99.9%大幅領先的過程，但雷霆這一次沒有再讓憾事重演！ 雷霆上半場迫使溜馬命中率僅有34.9%，最多拉開到23分，這樣的狀態一路延續到下半場，雷霆攻守兩端全面壓制對手，打到第四

NBA／兩戰72分超越戰神艾佛森 亞歷山大狂創歷史紀錄

雷霆在總冠軍賽第2戰實現強力反彈，自第二節開始拉開比分後，沒再留給溜馬任何反擊的機會，全場最多領先達23分，以16分之差輕取溜馬，將系列賽扳成平手。 首戰狂轟38分卻在最後0.3秒慘遭哈利伯頓（

NBA／溫班亞瑪穿僧袍剃光頭引熱議 走入少林寺閉關潛心修行

近日前往中國進行私人行程的馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama），除了平易近人謙遜低調的個性外，更展現出他與眾不同的一面。而這一次，他不是場上肆意的大送「麻辣鍋」，而是場外的「修行

NBA／比爾未來定位成必考題！如何融入體系 考驗太陽新教頭

儘管鳳凰城太陽隊本週剛敲定新任總教練奧特（Jordan Ott），但陣中資深後衛比爾（Bradley Beal）的未來依舊充滿不確定性。根據《HoopsHype》報導，太陽隊預計將繼續評估交易比爾的可

NBA／選秀狀元無懸念！傳獨行俠將私下會面佛雷格

根據報導，達拉斯獨行俠已安排於6月17日與2025年選秀狀元大熱門佛雷格（Cooper Flagg）進行私下會面，且沒有計畫邀請其他狀元熱門人選試訓，幾乎篤定將在選秀大會上以狀元籤挑選這位來自杜克大學

NBA／重批獨行俠交易唐西奇 名帥尼爾森：史上最大錯誤之一

已退休多年的傳奇教練尼爾森（Don Nelson）罕見離開夏威夷，親赴奧克拉荷馬市領取「戴利終身成就獎」，卻在頒獎前夕，毫不避諱地批評老東家達拉斯獨行俠將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。