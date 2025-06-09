NBA／溫班亞瑪穿僧袍剃光頭引熱議 走入少林寺閉關潛心修行

近日前往中國進行私人行程的馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama），除了平易近人謙遜低調的個性外，更展現出他與眾不同的一面。而這一次，他不是場上肆意的大送「麻辣鍋」，而是場外的「修行人生」。

這位身高7呎3吋的法國長人，頂著光頭現身中國河南鄭州的少林寺，展開為期10天的閉關修行，不僅外貌轉變、氣質更顯沉穩，完全脫離了NBA的喧囂舞台，選擇進入功夫的發源地，尋求內在的平靜與精神的昇華。

隨著他身穿僧袍、端坐於古老殿堂內靜心冥想的照片在網路上曝光，籃球界一片譁然。球迷們看到的不只是馬刺禁區守護者的另一面，更是對人生、對自我追尋的勇敢實踐。

Someone just sent me this wild photo—looks like Victor Wembanyama at the Shaolin Temple in Zhengzhou, fully embracing monk life. Word is, his group already left the area on their own. The NBA is in trouble and they don't even know it yet. 🤯 pic.twitter.com/JNXe0ExMK1 — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) 2025年6月8日

據報導，溫班亞瑪並非一時興起，而是刻意調整旅程規劃，為的就是完整體驗少林寺嚴謹的作息與自律訓練。他不以巨星之姿自居，而是以謙遜的態度向僧人學習功夫套路、進行靜坐呼吸練習，甚至在齋堂中默默用餐。

溫班亞瑪的這次「修行之旅」並非毫無前例。他曾說過，自己人生的目標不是單純成為頂尖球員，而是「一個完整的人」。他鍾愛奇幻小說作家布蘭登・山德森（Brandon Sanderson）的作品，平日也熱愛素描與哲學辯論，甚至曾在紐約街頭公園與球迷對弈下西洋棋。

A huge Spurs fan in China, @SpursGDP, and his friends got some pics of Victor Wembanyama visiting the Great Wall of China. Victor was said to be having a great time seeing some parts of the wall which are more than 2,700 years old. #PorVida pic.twitter.com/W0FfnWvVEO — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) 2025年6月5日

這次遠赴中國，溫班亞瑪順道造訪了萬里長城，品嚐在地小吃，深入了解當地文化。但最讓人動容的，仍是他選擇遠離鎂光燈，在少林寺中潛心修行的決定。

對於這位年僅21歲的超新星如此另類的選擇，球迷們充滿敬佩也不忘幽默調侃，有人寫道：「溫班快變成《降世神通》裡的氣宗大師了！」也有人笑稱：「他回來後應該能從三分線起飛灌籃。」

Victor Wembanyama visiting Beijing China



(Via chnhoops/IG, h/t @JeffGSpursZone)pic.twitter.com/vcROGX6Udu — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) 2025年6月5日

網路上更湧現溫班亞瑪與《死亡遊戲》中的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）合成圖，還有球迷戲稱：「他不只是想成為聯盟門面，而是宇宙級的存在。」

網友特別合成溫班亞瑪與賈霸的圖。圖截自X

然而，除了玩笑與迷因，更多的是對溫班亞瑪勇敢跳脫舒適圈、尋求自我提升的真誠敬佩。