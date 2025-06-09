NBA／溫班亞瑪穿僧袍剃光頭引熱議 走入少林寺閉關潛心修行
近日前往中國進行私人行程的馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama），除了平易近人謙遜低調的個性外，更展現出他與眾不同的一面。而這一次，他不是場上肆意的大送「麻辣鍋」，而是場外的「修行人生」。
這位身高7呎3吋的法國長人，頂著光頭現身中國河南鄭州的少林寺，展開為期10天的閉關修行，不僅外貌轉變、氣質更顯沉穩，完全脫離了NBA的喧囂舞台，選擇進入功夫的發源地，尋求內在的平靜與精神的昇華。
隨著他身穿僧袍、端坐於古老殿堂內靜心冥想的照片在網路上曝光，籃球界一片譁然。球迷們看到的不只是馬刺禁區守護者的另一面，更是對人生、對自我追尋的勇敢實踐。
據報導，溫班亞瑪並非一時興起，而是刻意調整旅程規劃，為的就是完整體驗少林寺嚴謹的作息與自律訓練。他不以巨星之姿自居，而是以謙遜的態度向僧人學習功夫套路、進行靜坐呼吸練習，甚至在齋堂中默默用餐。
溫班亞瑪的這次「修行之旅」並非毫無前例。他曾說過，自己人生的目標不是單純成為頂尖球員，而是「一個完整的人」。他鍾愛奇幻小說作家布蘭登・山德森（Brandon Sanderson）的作品，平日也熱愛素描與哲學辯論，甚至曾在紐約街頭公園與球迷對弈下西洋棋。
這次遠赴中國，溫班亞瑪順道造訪了萬里長城，品嚐在地小吃，深入了解當地文化。但最讓人動容的，仍是他選擇遠離鎂光燈，在少林寺中潛心修行的決定。
對於這位年僅21歲的超新星如此另類的選擇，球迷們充滿敬佩也不忘幽默調侃，有人寫道：「溫班快變成《降世神通》裡的氣宗大師了！」也有人笑稱：「他回來後應該能從三分線起飛灌籃。」
網路上更湧現溫班亞瑪與《死亡遊戲》中的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）合成圖，還有球迷戲稱：「他不只是想成為聯盟門面，而是宇宙級的存在。」
然而，除了玩笑與迷因，更多的是對溫班亞瑪勇敢跳脫舒適圈、尋求自我提升的真誠敬佩。
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