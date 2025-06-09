NBA／哈利伯頓真的受傷了？賽後走路跛腳成為溜馬爭冠隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬隊哈利伯頓賽後傳出走路一跛一跛。 美聯社
溜馬隊哈利伯頓賽後傳出走路一跛一跛。 美聯社

NBA總冠軍賽今天進入第二戰，首戰藉由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）演出準絕殺取勝的溜馬，來到第二戰遭到對手雷霆痛擊，輸了16分之多，讓兩軍系列賽拉成一平，而據專注報導溜馬隊的美國記者伊斯特(Tony East)在X發文說，「哈利伯頓賽後確實有點跛，他費了好大勁才站起來活動。」疑似受傷情況，引起不少人討論。

現場也有人拍到，哈利伯頓在賽後記者會結束後離開會場時的模樣，確實是走路一跛一跛。

在季後賽多次有奇蹟式演出的哈利伯頓，總冠軍賽將做為溜馬隊最大爭冠利器，首戰的表現也震驚所有人，如果真的受傷，對溜馬爭冠之路相當不利，將成為一大隱憂。

目前為止，尚沒有他的傷情報告，因此目前狀況不明，不過，在伊斯特的X文章中卻討論相當熱烈，有人關心說，「喔，不！」、「怎麼了？酸痛還是受傷？」、「希望不是腿筋或背部的問題，去年他因為這些傷勢表現不佳。」，但也有人表示，「看不出他在演嗎？」、「（輸球）藉口」、「沒人問他這個問題嗎？」

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