NBA／哈利伯頓真的受傷了？賽後走路跛腳成為溜馬爭冠隱憂

NBA總冠軍賽今天進入第二戰,首戰藉由哈利伯頓(Tyrese Haliburton)演出準絕殺取勝的溜馬,來到第二戰遭到對手雷霆痛擊,輸了16分之多,讓兩軍系列賽拉成一平,而據專注報導溜馬隊的美國記者伊斯特(Tony East)在X發文說,「哈利伯頓賽後確實有點跛,他費了好大勁才站起來活動。」疑似受傷情況,引起不少人討論。

Tyrese Haliburton was definitely limping a bit on his way on/off the stand for postgame. Took him some energy to stand up and get moving.