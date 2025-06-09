NBA／兩戰72分超越戰神艾佛森 亞歷山大狂創歷史紀錄

雷霆在總冠軍賽第2戰實現強力反彈，自第二節開始拉開比分後，沒再留給溜馬任何反擊的機會，全場最多領先達23分，以16分之差輕取溜馬，將系列賽扳成平手。

首戰狂轟38分卻在最後0.3秒慘遭哈利伯頓（Tyrese Haliburton）致勝球逆轉，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後沒有受到太多影響，直言會記取教訓專助變成更好的球隊。而在第2戰中，亞歷山大21投11中，包括1記三分球與12罰11中，繳出34分、8助攻、5籃板與4抄截的全面表現。

加上G1攻下的38分，他在生涯前兩場總冠軍賽累積72分，超越「戰神」艾佛森（Allen Iverson）2001年對湖人前兩戰的71分，創下NBA史上首次參加總冠軍賽前兩戰得分新高紀錄。

ANOTHER FINALS 30-PIECE FOR SGA ‼️



⚡️ 34 PTS

⚡️ 8 AST

⚡️ 5 REB

⚡️ 4 STL & 1 BLK



72 PTS through his first 2 Finals games, THE MOST in NBA history 🌟 pic.twitter.com/kdUtf5iqcq — NBA (@NBA) 2025年6月9日

艾佛森當年面對「歐布連線」首戰豪取48分，帶領76人爆冷拿下勝利，不過他在下一場比賽只得到23分。

對比歷史上的傳奇名將，喬丹（Michael Jordan）生涯前兩場總冠軍賽一共拿下69分，張伯倫（Wilt Chamberlain）54分，歐尼爾（Shaquille O'Neal）59分；現役球員中，約柯奇（Nikola Jokic）和杜蘭特（Kevin Durant）都是68分柯瑞（Stephen Curry）首次打總冠軍賽的前兩戰是45分，詹姆斯（LeBron James）則只有39分。

亞歷山大首戰攻下38分也是總冠軍賽初登場的史上第3高得分紀錄，僅次於艾佛森的48分和麥肯（George Mikan）的42分（1949年）。

Shai Gilgeous-Alexander passes Allen Iverson for most points through first two career Finals games in NBA history 🔥 pic.twitter.com/vWhsL5sTtG — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 2025年6月9日

「這已經不令人驚訝了，他就是這麼做的。他持續成長、持續挑戰自我，也不斷為球隊創造機會。」雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）稱讚道。

亞歷山大賽後對於主場球迷的熱情也讓印象深刻：「這是我打過最吵的一場比賽，這些球迷太特別了。主場的聲浪真的很驚人，他們讓我們在主場更有能量，甚至讓客場比賽看起來沒那麼困難。」