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NBA／太陽鎖定布克為建隊核心 將提供兩年1.5億美元延長合約

聯合新聞網／ 綜合外電報導
太陽計畫在今年夏天為布克開出一紙兩年總值1.5億美元的延長合約。 路透社
太陽計畫在今年夏天為布克開出一紙兩年總值1.5億美元的延長合約。 路透社

隨著新任主帥奧特（Jordan Ott）塵埃落定，太陽隊也加快了鞏固陣容核心的腳步。根據《The Athletic》報導，太陽計畫在今年夏天為當家球星之一的布克（Devin Booker）開出一紙兩年總值1.5億美元的延長合約，將其合約延長至2029-30年賽季。

現年27歲的布克目前仍有三年、總值1.71億美元的合約在身，這份新延長合約將會在原本的四年2億美元合約之後接續，確保他未來五年繼續披上太陽戰袍。

消息指出，太陽隊此次在總教練遴選過程中便積極納入布克意見，讓他參與面試與討論過程，顯示球團有意以他為絕對建隊核心，並計畫圍繞他進行休賽季的重建工程。儘管過去幾週外界對布克的交易可能性有所揣測，但太陽方面已多次放話「布克是非賣品」，新合約提案更坐實了這項承諾。

在杜蘭特（Kevin Durant）與比爾（Bradley Beal）未來去留不確定的情況下，布克的續約象徵太陽將圍繞這位三屆明星後衛重新打造陣容，力圖在西區重返競爭行列。

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