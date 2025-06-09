NBA／雷霆擺脫逆轉陰霾痛擊溜馬 亞歷山大：能保持冷靜很重要

NBA總冠軍系列賽今天進行第2戰，雷霆在今年年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）狂轟34分帶領下，以123比107在主場擊敗對手溜馬，將系列賽扳成1比1平手。

法新社報導，西區冠軍雷霆在5日雙方系列賽首戰雖然一路領先對手，卻在最後0.3秒被逆轉而以1分飲恨。不過雷霆今天強勢反彈全場宰制對手，將7戰4勝的系列賽扳成各1勝。

年度最有價值球員亞歷山大首戰砍下38分，今天也有34分表現，再次扛起全隊得分重責，雷霆有5名球員得分雙位數。

替補上場的卡盧索（Alex Caruso）砍下20分，其中包括三分球8投4中，另一替補維金斯（Aaron Wiggins）三分球8投中5，貢獻18分。

首戰絕殺對手的溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今晚令人失望，面對雷霆防守加壓，他出現多達5次失誤，得分被壓低至17分。

⛈️ OKC's DEPTH DOMINATES GAME 2 ⛈️



Alex Caruso: 20 PTS

Jalen Williams: 19 PTS

Aaron Wiggins: 18 PTS

Chet Holmgren: 15 PTS



They join Shai as the fifth quintet since 2000 to score 15+ in a Finals game! https://t.co/zBQwTXPa9p pic.twitter.com/qbFTHqYvEs — NBA (@NBA) 2025年6月9日

亞歷山大賽後直言，雷霆的強勢防守為勝利奠定基礎。

他表示雷霆在首戰失利後迅速調整狀態，「籃球是個有起有落的運動，這個賽季充滿起伏，這個系列賽也充滿起伏，關鍵在於哪支球隊能保持冷靜，從經驗中不斷進步，最終才能取得勝利」。

亞歷山大在前2戰共拿下72分，創下首次參加總冠軍賽選手前2戰得分新高。先前紀錄是由傳奇球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）在2001年創下的71分。