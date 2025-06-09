NBA／感謝雷霆隊友火力支援 亞歷山大：贏球不是靠一個人

西區龍頭雷霆隊今在NBA總冠軍賽第二戰中找回節奏，靠著年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）精準的中距離跳投，全場攻下全隊最高的34分，終場以123比107擊敗溜馬，將系列賽追成1比1平手。

「我沒有試圖去重塑自己，也不是用什麼不同的心態去比賽，」亞歷山大賽後表示，「我只是做我自己，努力用正確的方式打球。雖然我願意用得分換兩場勝利，但現在只能向前看，讓未來變得更好。」

此戰雷霆展現出色團隊戰力，全場送出25次助攻，亞歷山大個人就助攻6位不同隊友投進三分球。他說：「這不是靠一個人就能完成的舞台，我的空間來自隊友幫我拉開與掩護，他們是我們成為強隊的原因。」

19-2 THUNDER RUN IN THE 2Q ⛈️⛈️



ALL-OUT EFFORT LOOKING TO EVEN THE FINALS! pic.twitter.com/2ruQb1PRN3 — NBA (@NBA) 2025年6月9日

雷霆在第二節打出一波19比2的攻勢，奠定勝基。亞歷山大強調，這波高潮關鍵在於防守與轉換快攻的連貫性：「我們防守成功，然後快速反擊，並把握住機會。這場比第一戰打得更完整，特別是在防守端的表現更連貫。」

談到是否能將氣勢延續到接下來的客場作戰，他謹慎回應：「每場比賽都是全新的開始，季後賽很容易讓人忘記這點，但只要稍有鬆懈，就可能被擊潰。我們已經從中學到教訓，接下來要更專注。」