NBA／選秀狀元無懸念！傳獨行俠將私下會面佛雷格

根據報導，達拉斯獨行俠已安排於6月17日與2025年選秀狀元大熱門佛雷格（Cooper Flagg）進行私下會面，且沒有計畫邀請其他狀元熱門人選試訓，幾乎篤定將在選秀大會上以狀元籤挑選這位來自杜克大學的天才前鋒。

獨行俠在今年的選秀抽籤中以僅1.8%的機率一舉跳升10個順位，獲得狀元籤，追平NBA選秀歷史上最大順位躍升紀錄。這筆選秀權也象徵球團將正式結束唐西奇 (Luka Doncic) 時代，自他在季中震撼被交易至湖人以來，達拉斯球迷始終難以接受這筆交易。

現年僅18歲的佛雷格身高6呎9吋，自2023年宣布提前高中畢業並跳級進入大學後，一直被視為2025選秀狀元最大熱門。他在杜克大學的唯一一個賽季便繳出場均19.2分、7.5籃板、4.2助攻的全能表現，率隊打進NCAA四強，並橫掃各大年度最佳球員獎項，表現超乎期待。

Cooper Flagg plans to have a private visit with the Mavericks in Dallas on June 17, sources tell ESPN. One week after his first official Mavs visit, Flagg is set to be Dallas' No. 1 pick in the NBA draft on June 25. pic.twitter.com/hznGD60Kch — Shams Charania (@ShamsCharania) 2025年6月8日

據了解，佛雷格目前無計畫拜訪其他球隊，顯然雙方基本上已經就選秀共識達成一致。

佛雷格預計將在進入NBA首季便扮演主要核心角色，與多位資深球員一同努力帶領球隊競爭季後賽席次。另一方面，獨行俠也將進入與全明星後衛厄文（Kyrie Irving）續約談判階段，後者握有2025-26年賽季價值4390萬美元的球員選項。