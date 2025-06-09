快訊

債券差距正消退！這三國曾淪為「歐豬五國」 如今成了債市大贏家

無法確認陳董是誰...陳宗彥性招待案一審無罪 檢提上訴

「家裡無法支撐」雲林學霸錄取台大嘆前景絕望…校友資助下決定圓夢

NBA／選秀狀元無懸念！傳獨行俠將私下會面佛雷格

聯合新聞網／ 綜合外電報導

根據報導，達拉斯獨行俠已安排於6月17日與2025年選秀狀元大熱門佛雷格（Cooper Flagg）進行私下會面，且沒有計畫邀請其他狀元熱門人選試訓，幾乎篤定將在選秀大會上以狀元籤挑選這位來自杜克大學的天才前鋒。

獨行俠在今年的選秀抽籤中以僅1.8%的機率一舉跳升10個順位，獲得狀元籤，追平NBA選秀歷史上最大順位躍升紀錄。這筆選秀權也象徵球團將正式結束唐西奇 (Luka Doncic) 時代，自他在季中震撼被交易至湖人以來，達拉斯球迷始終難以接受這筆交易。

現年僅18歲的佛雷格身高6呎9吋，自2023年宣布提前高中畢業並跳級進入大學後，一直被視為2025選秀狀元最大熱門。他在杜克大學的唯一一個賽季便繳出場均19.2分、7.5籃板、4.2助攻的全能表現，率隊打進NCAA四強，並橫掃各大年度最佳球員獎項，表現超乎期待。

據了解，佛雷格目前無計畫拜訪其他球隊，顯然雙方基本上已經就選秀共識達成一致。

佛雷格預計將在進入NBA首季便扮演主要核心角色，與多位資深球員一同努力帶領球隊競爭季後賽席次。另一方面，獨行俠也將進入與全明星後衛厄文（Kyrie Irving）續約談判階段，後者握有2025-26年賽季價值4390萬美元的球員選項。

🔥《獅吼臺南棒球訂製書》| 嘖嘖百萬火速達標

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

《NBA總冠軍賽預測抽大獎》

▪ 總冠軍賽最後預測機會！喬丹經典公仔、Apple Watch等你拿🔥🔥🔥

NBA季後賽

相關新聞

NBA／亞歷山大飆34分不讓逆轉重演 雷霆大勝溜馬扳回一城

如同總冠軍賽首戰99.9%大幅領先的過程，但雷霆這一次沒有再讓憾事重演！ 雷霆上半場迫使溜馬命中率僅有34.9%，最多拉開到23分，這樣的狀態一路延續到下半場，雷霆攻守兩端全面壓制對手，打到第四

NBA／兩戰72分超越戰神艾佛森 亞歷山大狂創歷史紀錄

雷霆在總冠軍賽第2戰實現強力反彈，自第二節開始拉開比分後，沒再留給溜馬任何反擊的機會，全場最多領先達23分，以16分之差輕取溜馬，將系列賽扳成平手。 首戰狂轟38分卻在最後0.3秒慘遭哈利伯頓（

NBA／比爾未來定位成必考題！如何融入體系 考驗太陽新教頭

儘管鳳凰城太陽隊本週剛敲定新任總教練奧特（Jordan Ott），但陣中資深後衛比爾（Bradley Beal）的未來依舊充滿不確定性。根據《HoopsHype》報導，太陽隊預計將繼續評估交易比爾的可

NBA／選秀狀元無懸念！傳獨行俠將私下會面佛雷格

根據報導，達拉斯獨行俠已安排於6月17日與2025年選秀狀元大熱門佛雷格（Cooper Flagg）進行私下會面，且沒有計畫邀請其他狀元熱門人選試訓，幾乎篤定將在選秀大會上以狀元籤挑選這位來自杜克大學

NBA／重批獨行俠交易唐西奇 名帥尼爾森：史上最大錯誤之一

已退休多年的傳奇教練尼爾森（Don Nelson）罕見離開夏威夷，親赴奧克拉荷馬市領取「戴利終身成就獎」，卻在頒獎前夕，毫不避諱地批評老東家達拉斯獨行俠將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至

NBA／太陽鎖定布克為建隊核心 將提供兩年1.5億美元延長合約

隨著新任主帥奧特（Jordan Ott）塵埃落定，太陽隊也加快了鞏固陣容核心的腳步。根據《The Athletic》報導，太陽計畫在今年夏天為當家球星之一的布克（Devin Booker）開出一紙兩年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。