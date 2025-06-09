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NBA／比爾未來定位成必考題！如何融入體系 考驗太陽新教頭

聯合新聞網／ 綜合外電報導
太陽新帥將面對如何讓比爾融入球隊體系的挑戰。 路透社
太陽新帥將面對如何讓比爾融入球隊體系的挑戰。 路透社

儘管鳳凰城太陽隊本週剛敲定新任總教練奧特（Jordan Ott），但陣中資深後衛比爾（Bradley Beal）的未來依舊充滿不確定性。根據《HoopsHype》報導，太陽隊預計將繼續評估交易比爾的可能性，但與去年情況相同，比爾合約中的「不可交易條款」仍將是影響交易談判的關鍵因素。

由於比爾握有全聯盟少數幾份完整不可交易條款之一，任何交易案都必須先獲得他的同意。這也使得太陽隊在徵詢總教練人選時，特別詢問各候選人對於「若比爾下季仍在陣中，該如何安排他角色」的看法。隨著奧特確認接掌兵符，太陽新帥也將面對如何讓比爾融入球隊體系的挑戰。

目前看來，比爾與球隊透過「買斷合約」分道揚鑣的可能性不高。比爾未來三年仍有高達1.11億美元的薪資保障，其中2025-26年賽季年薪為5360萬美元，2026-27年賽季更擁有5780萬美元的球員選項。如果太陽隊希望啟動「分期攤提裁員條款（waive-and-stretch）」來分攤薪資壓力，將需比爾主動放棄大筆薪資，現實上幾乎難以成立。

在陣容深度與財務空間雙重壓力下，太陽隊在今年休賽季勢必面臨棘手抉擇。比爾是否願意接受轉隊、或是奧特能否為其打造出合適定位，都將牽動太陽下季戰力走向。

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