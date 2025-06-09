NBA／重批獨行俠交易唐西奇 名帥尼爾森：史上最大錯誤之一

已退休多年的傳奇教練尼爾森（Don Nelson）罕見離開夏威夷，親赴奧克拉荷馬市領取「戴利終身成就獎」，卻在頒獎前夕，毫不避諱地批評老東家達拉斯獨行俠將當家球星唐西奇（Luka Doncic）交易至湖人的決定。

「我今天穿著唐西奇的新款球鞋，是為了抗議這筆交易，」尼爾森公開表示，「我認為這是達拉斯隊史上最大的錯誤之一，我想讓所有人都知道這件事。」

獨行俠在本季交易截止日前，出人意料地將唐西奇送至洛杉磯湖人，換來湖人中鋒戴維斯（Anthony Davis），震驚整個聯盟。該筆交易在當時便引發球迷強烈不滿，不少人要求總管哈里森（Nico Harrison）下台負責。

名教練尼爾森在頒獎前夕批評獨行俠交易唐西奇的決定。 歐新社

交易後，獨行俠表現明顯下滑，最終僅以西區第10名結束賽季，不過球隊在日後的選秀抽籤中幸運抽中狀元籤，預計將會挑了杜克大學新星佛雷格（Cooper Flagg）。

尼爾森於1997至2005年期間擔任獨行俠主帥，也曾執教公鹿與勇士，是NBA史上最具創新風格的教練之一。他在2010年退休時仍為聯盟歷史上最多勝教練，直到近年才被馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）超越。

溜馬主帥、同為尼爾森愛徒的卡萊爾（Rick Carlisle）讚譽：「尼爾森早在80、90年代就以快節奏、重視三分球、顛覆傳統位置的進攻和防守戰術震撼聯盟，他是徹底改變NBA比賽風貌的傳奇人物。」

這是尼爾森7年來首度離開夏威夷。儘管這趟旅程是為了接受榮譽，但對於唐西奇的交易，他仍選擇發聲批判。而從目前球迷的反應來看，願意站在他這一邊的人，恐怕遠比球團所預期的還要多。

127 days after the trade, former Mavs head coach Don Nelson discusses his Luka trade protest… with Luka’s former coach Rick Carlisle right next to him pic.twitter.com/y0yYu67vHN — Mavs Film Room 🐴🎥 (@MavsFilmRoom) 2025年6月8日